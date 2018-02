De Raho: ''Protocollo frattura netta contro modello famiglia criminale''

Rassegna Stampa

Roma. "Ci sono donne che hanno il desiderio e il coraggio di voler cambiare comprendendo che altre alternative non possono esserci se non quelle di affidarsi a una rete. Vogliono portare fuori i propri figli per non vederli boss, uccisi o in carcere. E soprattutto non vogliono vederli soffrire come i componenti della famiglia che hanno operato nel crimine". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cafiero De Raho in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a margine del protocollo d’intesa, presso la Direzione nazionale antimafia, per il sostegno alle donne e ai minori provenienti da famiglie della criminalità organizzata o vittime di violenza mafiosa. "Non è una collaborazione, né una testimonianza - ha detto De Raho - ma una scelta di vita. Una frattura ferma rispetto al modello famigliare mafioso".

Il percorso prevede l'attivazione di un sistema di interventi nei contesti di criminalità organizzata della provincia di Reggio Calabria: "E' passo molto importante - ha sottolineato De Raho - per il cambiamento della Calabria. Il protocollo sarà un esempio anche per gli altri territori: la Sicilia, la Campania e la Puglia. Le donne che appartengono a famiglie mafiose possono finalmente contare su una rete in grado di sostenerle e attuare quel trasferimento in un territorio lontano da quello di origine per garantire un futuro migliore ai propri figli".



ANSA



Foto © Ansa