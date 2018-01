Ass. Gerogofili: ''Attenzione alle effigi di Riina. Ancora presenti a Firenze''

Rassegna Stampa

Teniamo d’occhio le effigi di Riina a Firenze.

Quelle effigi che a sorpresa sono state messe in evidenza nel pomeriggio del 26 Gennaio scorso dopo la lettura delle pene a Palermo per il processo trattativa Stato mafia.

Ieri avevamo inteso fosse iniziata la rimozione dei murales di Riina, come annunciato dall’assessore Federico Gianassi, oggi scopriamo che solo tre sono state cancellati e forse a rimuoverle non è stato il Comune.

Permangono troppe effigi e forse una in più è saltata fuori.

Insomma cosa aspetta Firenze a rispondere alla mafia come si deve?

Stiamo per andare a Palermo a dire la nostra in chiusura del processo nel quale ci siamo costituiti parte civile, Firenze sta con Noi o contro di Noi?

Lo dica, lo dica in fretta la città di Firenze quanto conta il ricordo di Riina in Toscana, lo faccia attraverso la rimozione delle fotto di quel barbaro incivile che fu il vecchio capo di “cosa nostra”, o cominceremo noi ad andare in giro con i pennelli a coprire le effigi scandalose.



Giovanna Maggiani Chelli

Presidente

Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili



Foto © Ansa