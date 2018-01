Anno giudiziario: Pg Ancona, istituire un centro Dia Marche

Rassegna Stampa

Per contribuire lotta infiltrazione mafia in cantieri post sisma

Ancona. Istituire un centro distrettuale della direzione investigativa antimafia (Dia) ad Ancona per contribuire a lottare contro i rischi di infiltrazione mafiosa "nettamente aggravati" dagli appalti per la ricostruzione post terremoto nelle Marche. Lo ha chiesto il Procuratore generale Sergio Sottani, avvertendo sugli appetiti criminali che potrebbe scatenare il "fiume di denaro" in arrivo per la ricostruzione.

Ci sono 'indizi' che mettono in allerta, ha aggiunto, come le segnalazioni dell'Anac sulla presenza nei cantieri di persone collegate alla criminalità e l'indagine della Procura di

Macerata su casi di caporalato. "Istituzioni pubbliche, forze dell'ordine e magistratura - ha osservato il pg - devono garantire che la ricostruzione non rappresenti un momento di

indebito arricchimento". I rischi riguardano anche “riciclaggio di denaro di illecita provenienza”.



ANSA



Foto © Ansa