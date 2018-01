Anno giudiziario, Pg Torino: 'ndrangheta ancora pervasiva

Rassegna Stampa

"Ma buoni risultati procura Torino su misure prevenzione"

Torino. “Pervasiva rimane la presenza della ‘ndrangheta, non solo con riferimento al fatto di insistere sul territorio di tutto il distretto ma anche riguardo alle sue ‘esteriorizzazioni’ e manifestazioni”. Lo ha detto il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, all’inaugurazione dell’anno giudiziario. “E’ un dato di fatto - ha aggiunto - grazie ai procedimenti e ai processi condotti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Torino che la ramificazione degli insediamenti, con la costituzione dei cosiddetti ‘locali’ non ha risparmiato quasi nessuna delle province del Piemonte e, seppur lambita, anche della Valle d’Aosta”.

“Non facciamoci illusioni - ha ammonito Saluzzo - costoro anche dal carcere riescono spesso a riannodare le fila e a far trapelare ordini e a tenere saldamente in mano il potere”. Saluzzo ha poi riconosciuto che “si moltiplicano e consolidano” i risultati dell’azione delle varie procure “segnatamene quella di Torino, in materia di misure di prevenzione , con la sottrazione di capitali illeciti”.



