Morra: ''Lotta alla mafia non è priorità nelle agende di tante forze politiche''

"L'azione di contrasto alle mafie non è il primo punto dell'agenda di tante forze politiche". Ha esordito così, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, alla presentazione del libro del magistrato Sebastiano Ardita "Cosa nostra S.p.A." tuttora in corso a Palazzo Platamone di Catania. "E che non sia il primo punto, e forse neanche tra i primi tre - ha detto Morra - lo dimostrano tante scelte che hanno impedito l'azione di alcun magistrati e forze di polizia giudiziaria di poter arrivare a meta".

In questo libro "si trattegia di una Cosa nostra che, in una maniera meno virulente e sanguinaria, ha capito che la partita si vince rapportandosi al potere". "E il potere - ha spiegato - soprattutto quando non è democraticamente fondato e abbullonato su valori condivisi, si fa tentare e sedurre. In tante di queste pagine si legge di centri commerciali costruiti come funghi perché con qualche variazione del piano regolatore generale si concede questa possibilità con l'avallo della classe dirigente. E dunque della politica. E tutto questo perché, come ho imparato studiando Rocco Chinnici, a fondamento della mafia c'è una straordinaria propensione all'accumulazione di capitali". Pertanto, ha aggiunto il senatore, "credo che si debba tornare a categorie di lettura economicista di certi fenomeni per comprendere certe dinamiche. Le mafie hanno compreso che relazionandosi al potere della classe dirigente potevano ancor più ottener forza. Le mafie attraverso l'esempio di Nitto Santapaola, relazionandosi alla Catania bene hanno fatto il salto di qualità, quindi abbiamo i cavalieri del lavoro, e quindi, come sbocco, giuridicamente parlando, il concorso esterno. Ovvero favorire il sodalizio senza mai risultare intraneo allo stesso. Noi - ha concluso Morra - dobbiamo prendere coscienza che troppe volte chi rappresenta lo Stato gioca contro lo Stato".











Gratteri: ''Oggi c’è una classe dirigente che vuole farsi corrompere''



“In questo libro c’è il centro del problema dell’Italia e dell’Europa in quanto spiega molto bene e analizza la mafia che non spara, non danneggia, non terrorizza, cioè la mafia che corrompe, perché oggi c’è un abbattimento dell’etica e gli ultimi 30 anni sono stati scandalosi. Oggi c’è più la cultura dell’apparire e non dell’essere, ma prima, quando ero giovanem la cultura dell'essere era un valore. Oggi ha valore avere un Suv fuori la strada, se si accetta o se si veste bene o si parla di settimana bianca. Oggi c’è una classe dirigente che non intende rinunciare alla settimana bianca o al Suv quindi è disposta a farsi corrompere. Spesso la gestione della cosa pubblica non è fatta funzionare non tanto per la farraginosità del sistema, ma molte volte sono i funzionari che non la fanno funzionare. Perché la pratica si sblocca subito dopo una mazzetta.”. E’ quanto ha detto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, durante la presentazione del libro del magistrato e componente del Csm Sebastiano Ardita 'Cosa nostra S.p.A’. Secondo il magistrato questo libro “affronta molto bene la parte che riguarda il concorso esterno in associazione mafiosa e poi Ardita pensa a una daspo come fosse una misura di prevenzione quando non si riesce a condannare al 416bis, se non ci sono gli elementi in quanto è più facile motivare una misura di prevenzione che una condanna. Il punto focale è molto più difficile se non ci sono intercettazioni, in quanto il legislatore ha fatto un grande regalo alle mafie, per quanto riguarda i reati comuni. Questa è una follia. Se io sento parlare due persone a un certo punto per i reati comuni non posso utilizzare le intercettazioni. - ha proseguito - Di questo non se ne parla perché c’è l’assuefazione a questo e noi abbiamo bisogno di soffermarci in quanto punto di snodo. Se tu indaghi sui soliti nomi tutti dicono che sei un bravo magistrato, ma non appena alzi il tiro esce un verminaio. Io ricordo quando sono arrivato a Catanzaro ho passato due anni solo a organizzare l’ufficio su tutte le indagini ferme. Agli intervenuti pubblici c’erano 1000 persone e mano mano che passano gli anni vedo sempre più persone offese, vessate, sempre meno classe dirigente e borghesia”. Gratteri ha concluso dicendo che “si pensava che Catanzaro fosse un isola felice, come anche quella di Cosenza, Crotone, Vibo Valentia dove non succedeva nulla in quanto la ‘Ndrangheta era sulla ionica o sulla piana di Gioia Tauro".







Our Voice legge Cosa nostra Spa



“La scena è quella di una delle presentazioni più riuscite di un libro su Cosa nostra catanese. I giovani mi guardano sbalorditi quando racconto delle collusioni degli anni Ottanta e degli appoggi che Nitto Santapaola aveva tra i magistrati e le forze di polizia catanesi. Sono stati molto attenti e dopo l’incontro sfilano uno dopo l’altro per avere una firma sulla loro copia. Quando sto per andar via, un giovane si avvicina. È molto più grande degli altri – decisamente non ha l’aspetto dello studente – ma anche lui ha in mano un libro. Ha lo sguardo molto sveglio. Mi guarda negli occhi e mi chiede una firma: ‘È la prima volta che compro un libro, ma a sentirla parlare di mafia mi sono incuriosito'. 'Da come ha parlato di noi, ho capito che lei non ce l’ha con quelli che veniamo dai quartieri…’”. E’ questo uno dei passaggi del libro “Cosa nostra Spa” (ed. PaperFirst) del consigliere togato del Csm, Sebastiano Ardita, interpretato da Sonia Bongiovanni e Jamil El Sadi, del Movimento Culturale Internazionale Our Voice, durante la presentazione del libro a Catania presso il cortile del Palazzo Platamone. Il magistrato in questo passo ha raccontato la storia di un ragazzo a lui raccontata durante un firma copie. “Dice che si vuole sfogare e vuole raccontarmi la sua storia: inizia a parlare tutto di un fiato, vuol farsi capire aiutandosi con le mani e col tono della voce, tra dialetto e italiano. - hanno proseguito nella lettura del libro i due attori di Our Voice - Mi immergo nel racconto come dentro un film che ti travolge. ‘Vengo dal quartiere, dove siamo in tanti, siamo poveri e ti senti un numero. Ho seguito la scuola fino alla terza media e poi, studiando e lavorando, ho preso la maturità. C’era gente che iniziava presto a rubare o a spacciare. Ma a me la malavita non mi interessava, avrei voluto fare il Carabiniere, e nel quartiere non era ben visto chi voleva fare lo sbirro. E non ero il solo: tanti ragazzi in cuor loro volevano indossare la divisa anziché andare a commettere reati, solo che non avevano il coraggio di dirlo, anche perché sapevano che poteva restare solo un sogno. Come è stato per me, ed il perché posso immaginarlo. Tanti anni fa mio padre aveva commesso uno di quei brutti reati della malavita e per questo è stato a lungo in galera. Mi ricordo che ero bambino e andavo a trovarlo con mia mamma. Ci vergognavamo un po’ ad aspettare davanti alla piazza del carcere. Stavamo ore e ore in attesa che ci chiamassero, e io passavo il tempo giocando a calcio con una pietra insieme agli altri bambini; mentre mia madre si disperava perché mi vedeva tutto sudato e con i pantaloni sporchi, gli unici decenti che avevo e indossati apposta per andare a trovare mio papà. Poi entravamo dentro la sala colloqui del carcere di Piazza Lanza e lì ogni volta che portavano mio papà mi sentivo un groppo alla gola. Lui era sorridente, ma era infelice e aveva sui polsi i segni delle manette. E mia madre ogni volta che lo vedeva scoppiava a piangere e ci voleva un bel po’ prima che si riprendesse”. E ancora prosegue il racconto: “La prima cosa che mio padre le chiedeva era se ci bastavano i soldi per mangiare. E lei rispondeva sempre di sì, anche se non era vero, per tranquillizzarlo. Andava a servizio presso una famiglia per tirare su me e mio fratello. Mio padre capiva di avere sbagliato e non poteva dare la colpa a nessuno per la sofferenza che stava vivendo. Certo non le amava le guardie, ma neppure le odiava. E io, figlio di detenuto, avevo desiderato di indossare la divisa per riscattare me e anche la mia famiglia. E così non appena fui maggiorenne feci la domanda per arruolarmi. Andai a fare le visite e per un attimo sognai di poterla indossare davvero, quella divisa nera con gli alamari. Ma alla fine rimase solo la delusione per un sogno che non si sarebbe mai realizzato: le informazioni sulla mia famiglia non erano buone. Mi sono sentito rifiutato dalla divisa che amavo. Dottore, non mi hanno voluto…! Non mi avete voluto tra di voi..!”.









Bongiovanni: '''Cosa nostra S.p.A', lo specchio della mafia di oggi''



E' iniziata a Palazzo Platamone, nel cuore di Catania, la presentazione del libro del magistrato catanese Sebastiano Ardita, oggi componente del Csm, dal titolo "Cosa nostra S.p.a." (ed. Paper First). Ad aprire l'evento è il direttore di ANTIMAFIADuemila Giorgio Bongiovanni che, insieme al collega Salvo La Rosa, ha presentato i vari e rinomati ospiti: l'autore Sebastiano Ardita, il consigliere togato del Csm Nino Di Matteo, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra. "'Cosa nostra s.p.a.' è un libro che consiglio a tutti, soprattutto ai più giovani - ha detto Bongiovanni - perché è lo specchio della mafia oggi a Catania e in Sicilia. Ma il libro - ha aggiunto - rappresenta soprattutto il quadro generale della situazione odierna della criminalità organizzata in Italia. Non a caso infatti oggi a parlarcene qui sono Nino Di Matteo, Nicola Gratteri e Sebastiano Ardita. Questi personaggi presentano, ognuno secondo le proprie indagini condotte, il proprio punto di vista."



Nel concludere il passo del libro, dopo il racconto della storia del giovane, Ardita ha riflettuto: "E così, dopo venticinque anni di magistratura, di impegno antimafia, di responsabilità delle carceri, gestione del 41bis e via discorrendo, ho ricevuto questa lezione da un ragazzo che sistemava la sala. La dovevo raccontare perché la considero rivolta a me, innanzitutto; ma questa lezione dovrebbe ascoltarla ogni persona che intende dedicare il proprio impegno alla lotta alla mafia per capire che mafiose possono essere, per colpa nostra, anche persone che non lo sarebbero diventate; - hanno letto Sonia Bongiovanni e Jamil El Sadi - e che i ciarlatani che lottano contro interi quartieri senza sapere neppure contro chi, non sanno di cosa parlano".



Presentazione del libro ''Cosa Nostra S.p.A'', Our Voice racconta: Santapaola e le titubanze sulla strategia stragista



"'C’è in arrivo un pacco con un libro per Santapaola...!' annunciava con un urlo l’addetto al sopravvitto facendo ingresso in sezione, e dirigendosi verso la sua cella glielo consegnò nelle mani che l’altro teneva protese fuori dalle sbarre. Nitto afferrò il pacco che attendeva. Scartò l’involucro già lacerato e con un gesto automatico se ne liberò facendolo cadere nel cestino dei rifiuti. Poi si appoggiò con le spalle allo schienale della branda, mentre non vedeva l’ora di poter leggere quella storia che lo vedeva protagonista. Lesse e rilesse più volte titolo e sottotitolo, desideroso di capire qualcosa che gli potesse ricordare la città che se ne sta ai piedi dell’Etna. Quando il racconto finisce nelle mani di chi ha messo in piedi “il sistema dominante” non c’è nulla che possa impedirgli di leggerlo con una dose di sinistra soddisfazione. Santapaola rimase colpito da quella ricostruzione. E si lasciò andare al suo sfogo, pur consapevole che gli agenti ne avrebbero relazionato per iscritto, come è previsto dalle regole interne del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria". E' questo il passaggio del libro "Cosa nostra S.p.a." (ed. Paper First) del magistrato Sebastiano Ardita, letto dai giovani del Movimento Our Voice durante la presentazione del volume ancora in corso a Palazzo Platamone (Catania). A leggere alcune pagine del libro sono Sonia Bongiovanni, direttrice di Our Voice e Jamil El Sadi, anche lui componente e giovane attore del gruppo. I due ragazzi hanno riportato al pubblico il momento, descritto dall'autore nel suo ultimo lavoro, in cui al capo mafia catanese Nitto Santapoala, arrivò in carcere un libro che raccontava alcune fasi del suo vissuto criminale. E in particolare quella in cui, per volontà dei boss corleonesi, gli uomini di Santapaola accettarono di aderire, a modo loro e malvolentieri come ben spiega Sebastiano Ardita nel libro, alla strategia stragista di Cosa nostra. Nitto Santapaola "si riferiva al suo chiodo fisso, che sono le stragi. - hanno continuato Sonia Bongiovanni e Jamil El Sadi - Rispetto alle quali continua a dire che non le avrebbe volute, e all’analisi su una strategia di non attacco allo Stato, che conosce bene perché è lui che l’ha messa in piedi. Sa pure che parlare di trattativa - e dei “buoni rapporti” tra Stato e mafia come li ha avuti lui - è stato per anni un argomento off limits negli ambienti istituzionali. Nitto sa di essere stato giustamente condannato e sa che - hanno proseguito nella lettura del libro i due attori di Our Voice - tutte le altre centinaia di delitti che ha commissionato lo avrebbero comunque costretto in carcere per il resto della vita. E allora: perché lo colpisce quella analisi sulle origini catanesi della trattativa tra Stato e mafia e perché ci tiene a ribadire che lui le stragi non le avrebbe volute, manifestando risentimento verso i corleonesi? Il rammarico non è per la condanna, ma per il fallimento di un progetto. Si arrabbia perché capisce che quelle stragi hanno mandato a monte un suo disegno, rispetto al quale persino i corleonesi, rozzi e violenti, erano solo strumenti. Quel progetto era cominciato con Giuseppe Calderone - prima suo amico e poi rivale di cui aveva ereditato i suoi rapporti - diretti e indiretti - con gli uomini che contavano e con tutto l’establishment cittadino, dai poteri economici a quelli istituzionali: magistrati, imprenditori, forze di polizia. La tappa finale era la creazione del rapporto stabile mafia-Stato: l’unica vera simbiosi per rendere invincibile Cosa nostra e munirla di adeguati strumenti di ricatto.

Senza le stragi e senza l’omicidio Dalla Chiesa che lo aveva portato allo scoperto, chi avrebbe mai potuto individuare e arrestare Nitto Santapaola? Immaginiamo le lancette dell’orologio che tornano indietro al 1982, ipotizzando per un attimo che da quel momento in avanti non sarebbero stati commessi i delitti eccellenti. Nitto era il re della Cosa nostra che dialoga con lo Stato, corrompe funzionari, fa divertire i catanesi, assicura un ordine pubblico parallelo. Nessuno a Catania si sarebbe preoccupato di lui se Giovanni Falcone non gli avesse spiccato un mandato di cattura da Palermo dopo l’omicidio del Generale dei Carabinieri. E se i corleonesi non avessero continuato a seminare terrore avrebbe governato in santa pace su Catania. Nella sua cella al 41bis, quel libro che ha tra le mani svela la sua strategia e lo proietta con la mente dentro un romanzo di fanta mafia. Immagina lo scenario alternativo in cui si sarebbe realizzato il suo progetto: si vede in vestaglia di seta a ricevere a casa amici e imprenditori; poi a volare in tutta Europa su un jet per concordare direttamente coi responsabili delle più importanti case automobilistiche la nascita di un nuovo show room da 20.000 metri quadrati al centro della città e magari anche un centro commerciale; a seguire l’andamento degli affari nelle discoteche e gestire il monopolio del gioco, magari facendo aprire un casino’ in Sicilia, grazie agli appoggi politici. Un vero paradiso della mafia, dove tutto sarebbe possibile sotto gli occhi dello Stato, perché tanto toghe e divise quando era libero preferiva averle alleate. È un sogno che dura qualche istante. Ma poi all’improvviso c’è il risveglio, la delusione e la rabbia. E così - hanno concluso Bongiovanni e El Sadi interpretando le parole del magistrato Ardita contenute nel suo libro - Nitto Santapaola è costretto a riconoscere che quell’alleanza coi viddani è stato un pessimo affare e forse sarebbe stato più conveniente attendere che Calderone morisse di morte naturale o gli cedesse lo scettro dopo essere andato in pensione. I giornali avrebbero continuato a scrivere che a Catania la mafia non c’era e Cosa nostra ai piedi dell’Etna avrebbe comandato indisturbata e sconosciuta chissà per quanti anni ancora".







A Catania, la meglio Magistratura



Avrei voluto essere con voi, questa sera, a Catania, ma anche se non mi è stato possibile, intendo dire poche parole su questa serata che si preannuncia eccezionale.

Eccezionale, sotto tanti profili.



