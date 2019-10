Il presidente Piñera: assassino!

Il video dei “carabineros” cileni che uccidono un civile inerme

di Giorgio Bongiovanni



È possibile che i fantasmi, vaganti anime in pena, di assassini sanguinari, dittatori, politici e potenti, responsabili dei crimini più efferati negli anni più bui della storia Latinoamericana e del mondo, ritornino prepotentemente sulla scena, incarnandosi nuovamente, personificando presidenti, uomini di potere e criminali di alcuni Paesi dell'America Latina? Si, è possibile.

Può sembrare una frase ad effetto ma basta guardare quel che sta accadendo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per rivederli.

Il sarcasmo di Videla, il profumo di Massera, l'istinto omicida di Pinochet, la sete di sangue di Stroessner, le torture di Gregorio Álvarez si aggirano di nuovo per le strade. E guidano certi uomini di Stato, politici, esaltati e criminali, in Argentina, Cile, Ecuador, Brasile, Paraguay e un po' tutto il resto dell'America Latina.

Le ombre del fascismo incombono su alcuni Paesi che abbiamo avuto l’opportunità di visitare pochi giorni fa.

Incombono mascherate da democrazia.

La militarizzazione della democrazia o la dittatura democratica, come la si vuol chiamare poco importa, è una nuova realtà che si sta insediando in Sudamerica e nel mondo intero.

Una realtà che cerca di mascherare il fascismo latente e clamoroso davanti agli occhi della comunità internazionale che guarda altrove.

Le notizie, nonostante la gravissima crisi, arrivano frammentate e solo pochi giornali hanno colto il momento drammatico assegnando spazi importanti delle proprie pagine. Mentre la televisione è perlopiù silente.

Il Cile è in fiamme e il Paese è stanco di vivere nella povertà e nei debiti. Di fronte ai nuovi aumenti decisi dai vertici di Governo il popolo ha deciso di dire basta ed è sceso in strada dove i "fantasmi", alla guida di camion e carri armati, impugnando armi di grossi calibro, danno loro la caccia. E' questo il dramma che si respira in Sud America e che va raccontato.

I diritti umani vengono calpestati nel sangue e nella violenza.







Ad oggi vi sono più di 45 civili morti, migliaia di feriti, centinaia di desaparecidos, studenti, donne e bambini violentati e torturati.

E' stata anche segnalata l'attività di un centro clandestino di tortura, nella metro di Baquedano, che sarebbe stata poi smantellata dagli stessi "Carabineros" cileni, a notte fonda, per evitare di lasciare prove.

Perché le prime pagine della stampa internazionale non raccontano che il "miracolo economico" chiamato Cile è una bolla di sapone che si regge su una Costituzione pinochetista?

Eppure il cinico presidente Sebastián Piñera ha dichiarato che il Paese è in guerra. In guerra contro il suo proprio popolo? Ed è stato ancora più cinico quando è arrivato a scusarsi con degli argomenti banali, citando niente meno che una frase dello scrittore uruguaiano Mario Benedetti, strenuo difensore dei diritti umani.

L'Italia, purtroppo, ha vissuto momenti di violenza simili. Tutti noi ricordiamo il G8 di Genova, i fatti della Diaz e di Bolzaneto.

Per questo, a ben ragione, il nostro Paese potrebbe intervenire o dire qualcosa. Ma il signor Di Maio, Ministro degli Esteri, perché non dice nulla? Perché non si pronuncia?

Ma i fantasmi non si fermano in Cile.

In Ecuador vi è la medesima situazione.

Una riforma economica intrapresa dal Presidente Lenin Moreno, frutto di accordi con il Fondo Monetario Internazionale, ha causato una rivolta sociale senza precedenti. Comunità indigene, operai, poliziotti e militari si combattono a vicenda; ed il fantasma della repressione si manifesta un'altra volta. Gli scontri nella città di Quito, la capitale, hanno costretto Moreno a trasferire il governo a Guayaquil.

In Brasile Bolsonaro, con i suoi deliri messianici paragonabili a quelli della Germania nazista, impone il terrore nelle strade dei quartieri meno privilegiati. Anche in questo caso vengono registrati incidenti, morti, persecuzione di minoranze (neri, omosessuali, poveri delle favelas), la perdita dei diritti e delle garanzie individuali con un'economia a picco, sopraffatta dalla corruzione e dall'appropriazione indebita di fondi pubblici. Una "chimica" pericolosa che da un momento all'altro potrebbe esplodere.







Il presidente Sebastián Piñera © AP





Nell'Argentina di Macri sono stati aggrediti i pensionati scesi in strada a protestare contro i tagli al loro già ridotto salario. "Vecchietti pericolosi" piegati da bastonate e carri lancia acqua in piena Avenida de Mayo. Le tariffe pubbliche sono aumentate del millepercento, avete letto bene, millepercento. I fondi avvoltoi (vulture funds) aleggiano sulle teste del popolo e la corruzione ormai non riguarda più né la sinistra né la destra, ma è piuttosto un'autoritaria e fascista consuetudine radicata nelle viscere della Casa Rosada.

In Uruguay è stato promosso un plebiscito di riforma di alcuni articoli della Costituzione. Militarizzazione della sicurezza interna, perquisizioni notturne, soppressione delle libertà per alcuni reati, sono solo alcuni esempi di quelle modifiche proposte che calpestano, smembrano e buttano nella spazzatura i diritti della popolazione civile. Mentre il popolo si mobilita e scende in strada per evitare la riforma alle loro spalle viene approvata una legge antiterrorismo e le guardie nazionali vengono equipaggiate per reprimere le manifestazioni. E il tutto avviene in contemporanea con le imminenti elezioni nazionali.

Ma di questo la stampa internazionale non parla.

In Perù, il Presidente Vizcarra, non soddisfatto dei suoi rapporti con il Congresso, lo ha sciolto. Allo stesso tempo, nello stesso Congresso, è stata approvata la mozione di sfiducia al Presidente, facendo sprofondare il paese andino in una crisi istituzionale senza precedenti.

Ancora una volta il popolo è vittima dell'imposizione, con la forza, del potere neoliberale. Non poteva essere altrimenti.

In Bolivia ed in Venezuela sono notoriamente gravi le crisi interne, in contesti non meno caotici.

Poi c'è il Paraguay. Già in articoli precdenti abbiamo dimostrato ampiamente la grave crisi sociale che attraversa il Paese. Anche qui si sono registrati piccoli e tiepidi tentativi di proteste, soprattutto delle comunità contadine ed indigene, contro un Narcostato burattino alla guida di Mario Abdó Benitez, letteralmente manovrato dall'ex Presidente Horacio Cartes. Dall'instaurazione della democrazia il giornalismo è stato messo nel mirino del crimine organizzato: 19 giornalisti uccisi in varie circostanze ed in differenti zone del Paese. La coltre di impunità ha sempre protetto la maggior parte dei mandanti e dei sicari, salvo poche eccezioni.







Vedere: antimafiadosmil.com/index.php/archivo-tematico/our-voice-3/5149-los-autores-intelectuales-del-asesinato-de-nuestro-amigo-pablo-medina

Non c'è più tempo. Il fantasma del fascismo galoppa con forza nel Cono Meridionale del Sudamerica, ma anche nel mondo intero coinvolgendoci tutti. Non si può restare in silenzio, ma si deve reagire.

Perché l'Unione Europea non si esprime? Perché il governo italiano non si pronuncia?

Perché la stampa internazionale, salvo poche eccezioni, tace?

Sono complici!

La comunità internazionale deve reagire di fronte a questo ritorno dei fantasmi del passato. Deve evitare che questi fantasmi si aggirino liberamente a loro agio come invitati ad una festa. Facciamo nostre le parole magistralmente scritte dal Giudice Baltasar Garzón, in una recente lettera diretta al Presidente del Cile.

"Sappiate che le violazioni dei diritti umani che si stanno commettendo ed i crimini perpetrati contro la popolazione civile, questa volta non rimarranno impuniti perché, oltre alla Procura del Cile e all'Istituto Nazionale dei Diritti umani, esiste la Giurisdizione Universale, esiste la Corte Penale Internazionale, il Sistema Interamericano dei Diritti umani ed una comunità internazionale attenta e vigile, che non permetterà che in Cile si ripetano ancora gli orrori del passato".







ANTIMAFIADuemila e Our Voice in Paraguay



Ecco i nomi dei mandanti esterni dell'assassinio del nostro amico Pablo Medina







di Giorgio Bongiovanni e Matías Guffanti

Questa sera, alle ore 23 italiane (alle 18 in Paraguay), ad Asunción, all'Auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera, Ayolas 129 c/ El Paraguayo Independiente, andrà in scena lo spettacolo teatrale del Movimento Culturale Internazionale "Our Voice", dal titolo "Democracia?".



Leggi tutto...







Our Voice, Antimafia e rivoluzione culturale

di Jorge Figueredo

La presentazione dell'opera teatrale "Democrazia?" del Movimento Culturale Internazionale Our Voice...

Leggi tutto...







Grande risalto mediatico per Our Voice ed Antimafia Dos Mil

di Jean Georges Almendras

I quotidiani Ultima Ora ed ABC Color promuovono l’opera teatrale “Democracia”

Nelle ore precedenti all’iniziativa organizzata da Our Voice ed Antimafia Dos Mil in Paraguay, per la...

Leggi tutto...







I potenti del Paraguay tremano: "Se non rispondono sono colpevoli"





di Marta Capaccioni - Foto e Video

Nel tempo della codardia e della corruzione, in mezzo a voci deboli e impaurite, si sentì un grido. Un grido in una piccola terra lontana, il Paraguay...



Leggi tutto...







Our Voice tra denuncia e arte al tempo di ''Rock and pop''







di Jean Georges Almendras

Radio Ñanduti apre nuovamente i suoi microfoni ai nostri giovani

Giovani giornalisti di "Rock and Pop", di Radio Ñandutí (Asuncion) hanno dato spazio ad Our Voice e ad Antimafia Dos Mil per la promozione dell’evento teatrale e giornalistico del prossimo 16 ottobre, in memoria di Pablo Medina...



Leggi tutto...







Una ragnatela di politici indiziati nell'assassinio di Pablo Medina







di Jean Georges Almendras* - Foto

Si chiamava Pablo Medina, il giornalista paraguaiano ucciso all'età di 53 anni, il 16 ottobre 2014, lungo un’isolata strada vicino alla località balneare di Villa Ygatimi nella zona di Curuguaty, nel dipartimento di Canindeyú, a circa 350 chilometri da Asuncion.



Leggi tutti...







Popoli indigeni: 500 anni di lotta, adesso basta!







di Marta Capaccioni

Intervista a Derlis Lopez, leader della comunità Takua'i

Loro, i popoli nativi, erano in armonia con il Sole, la Terra e la Luna. Ascoltavano il cinguet-tio degli uccelli e aspettavano il loro ritorno per la primavera.



Leggi tutto...







A 5 anni dall'assassinio del giornalista Pablo Medina e di Antonia Almada







di Jorge Figueredo

Il prossimo 16 ottobre 2019 ricorrono cinque anni dall'assassinio del giornalista Pablo Medina e della sua assistente Antonia Almada, per mano dei sicari Wilson Acosta e Flavio Acosta.



Leggi tutto...







I musicisti del Paraguay: ''Il mondo ci invia spazzatura e noi gli rinviamo musica''

di Marta Capaccioni

L’orchestra di Cateura: musica riciclata, musica che è vita

Do, re, mi, fa, sol, la, si. Possono nascere in un teatro, in una stanza ovale, in un castello o in una...

Leggi tutto...







Ampio spazio per Our Voice, a Radio Ñanduty di Asuncion







di Jean Georges Almendras

Bellissima atmosfera ed un’accoglienza che ci ha lusingato e ci ha permesso di esprimere noi stessi liberamente e spontaneamente.



Leggi tutto...







Our Voice al popolo paraguayo: non ti arrendere, siamo qui per te







di Marta Capaccioni - Foto

La testimonianza di un eroe del Paraguay: Martín Almada

Abbiamo deciso di ascoltarti popolo paraguayo. A te che hanno giocato con le tue illusioni ...



Letti tutto...







Our Voice incontra gli studenti dell’Istituto Tecnico San Javier







di Jean Georges Almendras - Foto

L’Istituto Tecnico San Javier, nel quartiere Trinidad della città di Asuncion, ha aperto le porte ai giovani di Our Voice, affinché, come già avvenuto lo scorso anno, potessero incontrare ...



Leggi tutto...







Our Voice visita la casa degli orrori della dittatura di Stroessner







di Jean Georges Almendras

Orrore. Orrore degli orrori. Orrori di ieri, ma anche di oggi perché sono gli orrori delle dittature militari che non si dimenticano...



Leggi tutto...







Giuzzio, ministro Senad: ''La 'Ndrangheta è presente in Paraguay''





di Jean Georges Almendras - Intervista

Il massimo esponente paraguaiano antidroga dice che la pericolosità dei narcos è maggiore

Leggi tutto...







Our Voice prepara uno spettacolo sulla democrazia paraguaiana







di Jean Georges Almendras - Intervista

Il Movimiento Our Voice sta lavorando a ritmo intenso nella città di Asuncion, in Paraguay.



Leggi tutto...







Our Voice a Bañado Sur: ecco la crudeltà dell'uomo







di Marta Capaccioni - Foto

“Ama il prossimo tuo come te stesso”.

Non è un comandamento ma una legge di civiltà. L’umanità ha compreso questa frase, talmente bene che ha sempre vissuto nel suo significato opposto.



Leggi tutto...









ANTIMAFIADuemila ed il Movimento Culturale Internazionale "Our Voice", per rendere onore alla memoria del giornalista paraguaiano Pablo Medina, cronista per diverse testate tra cui ANTIMAFIADuemila, autore di numerose inchieste sul narcotraffico in Paraguay, ucciso insieme all'assistente Antonia Almada il 16 ottobre 2014, si sono recati nel Paese Sudamericano. Già da questa settimana ha avuto inizio un lungo elenco di iniziative, interviste, spettacoli, programmi, in cui approfondire non solo la storia di Medina ma anche il tema delle criminalità organizzate e delle corruzioni presenti in quel territorio. Di seguito pubblicheremo i vari reportage del direttore Giorgio Bongiovanni, del nostro corrispondente Jean Georges Almendras e dell'inviata Marta Capaccioni. Un "viaggio" che avrà la sua conclusione il prossimo 16 ottobre con lo spettacolo teatrale "Democracia?" che si terrà ad Asuncion, al quale seguirà un dibattito. Evento che sarà anche possibile vedere in streaming nel nostro sito.