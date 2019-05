''Io Desidero'' - Civitanova Marche, 31 Maggio

di AMDuemila - Fotogallery all'interno

Uno spettacolo di denuncia della società in cui viviamo, ma anche una proposta di rivalsa sociale. Un grido di protesta affidato alla voce di sei giovani, che sfileranno sul palco del cineteatro Conti di Civitanova Marche (in Piazza S. Marone, 5), coordinati dai ragazzi di Our Voice: movimento culturale internazionale con sede nel fermano.

"Io Desidero". E' questo il nome dell'evento che si terrà il 31 maggio alle ore 21, organizzato dal Movimento civitanovese di promozione sociale e culturale "Veder Crescere con il Dialogo" e dagli stessi ragazzi di Our Voice che modereranno la serata e alterneranno gli interventi con monologhi e coreografie artistiche volte a trattare tematiche sociali attraverso l'arte. Accompagnando, così, le denunce dei giovani civitanovesi che parleranno di temi forti come dipendenze patologiche, disagio giovanile, educazione ambientale, corruzione politica, immigrazione e tanto altro. E formuleranno proposte di intervento e risoluzione delle tematiche trattate.

Un palcoscenico per una volta lasciato interamente nelle mani dei giovani che potranno lanciare a ragazzi come loro, ma soprattutto agli adulti, il proprio messaggio di protesta e speranza che andrà al di là delle ideologie di partito. Non saranno infatti presenti, sul palco, istituzioni o rappresentanti politici.

L'improvvisazione musicale del chitarrista Renzo Morreale, del laboratorio musicale "Il Palco" accompagnerà le performance.

L'evento avrà il supporto di "APS Sentinelle del Mattino", "CitaNO alla Droga - CitaNO alle Dipendenze", "Team STAMMIBENE", "Cronache Maceratesi", "MarcheBestWay" e il "cineteatro Conti".

Un evento davvero nuovo rispetto alla norma.

Foto © Silvia Borroni