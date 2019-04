" Crescete come buoni rivoluzionari. Studiate molto per poter dominare la tecnica che permette di dominare la natura. Ricordatevi che l'importante è la rivoluzione e che ognuno di noi, solo, non vale nulla. Soprattutto, siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. È la qualità più bella di un

rivoluzionario "

Che Guevara







Nelle parole di un vero rivoluzionario come Ernesto "Che" Guevara ritroviamo il senso di unione in una lotta che non sia solo per il singolo ma per la libertà e l'uguaglianza di tutti i popoli.

Una lotta necessaria alla ricerca della verità e della giustizia per le vittime di ogni violenza.



Auguri di buona Pasqua

dalla redazione di ANTIMAFIADuemila