Natale 2018, gli auguri di ANTIMAFIADuemila

"No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l'acqua e il diritto come un fiume possente".

(Martin Luther King)





In queste poche parole tratte dal celebre discorso "I have a dream" ritroviamo lo spirito di una lotta per la libertà di ogni cittadino del Mondo e affinché verità e giustizia possano giungere presto per gli onesti e quelle vittime che non hanno mai smesso di combattere.



Auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo

dalla redazione di ANTIMAFIADuemila