Primo sindaco iscritto ad Azione Civile, avanti con convinzione per costruire terzo polo costituzionale

Avernino Di Croce, sindaco di Venaus, aderisce al nostro movimento

Azione Civile e il presidente Antonio Ingroia, ex pm e oggi avvocato antimafia, salutano e accolgono l’ingresso nel movimento di Avernino Di Croce, sindaco di Venaus e compagno di lotte da tanti anni. Candidato nel 2013 nelle liste di Rivoluzione Civile e originario dell’Abruzzo, già vicesindaco e assessore ai lavori pubblici dal 2009 al 2014 a Rivoli, militante politico da tanti anni, è oggi Sindaco di Venaus, Comune nel cuore delle battaglie NO-TAV.

Dopo l’esperienza elettorale di Rivoluzione Civile in questi anni abbiamo continuato a condividere con Avernino tante lotte e battaglie, ancor di più in quella Val Susa simbolo dell’opposizione alle grandi opere inutili (se non per le cricche e le mafie) devastanti per l’ambiente, il modello economico e politico neoliberista europeo, tradita ripetutamente negli anni dai governi che si sono avvicendati negli anni.

Con l’adesione di Avernino Di Croce salutiamo l’arrivo del primo sindaco di Azione Civile. Un grande passo in avanti per il nostro movimento civico-politico che crede bisogna soprattutto partire dalle battaglie nei Comuni per una politica nuova e partecipata per costruire dal basso e in modo davvero orizzontale il progetto del TerzoPolo Costituzionale e Popolare. Un fronte politico che guardi al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini.

Per una vera alternativa politica alla Destra Sovranista e al Polo della Conservazione Europeista!

Ben tornato Avernino!

