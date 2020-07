Sant'Elpidio a Mare sostiene il sit-in in difesa dei magistrati reggini

Opinioni

di AMDuemila

Il sindaco Terrenzi: "Mobilitazione giusta a sostegno di chi è impegnato a ricercare la verità"

“Condividiamo l’impegno che l’associazione elpidiense porta avanti e siamo loro vicini, anche se non fisicamente presenti, in occasione di questa giusta mobilitazione a sostegno di chi è impegnato nella ricerca della verità”. A dirlo è il Sindaco di Sant'Elpidio a Mare Alessio Terrenzi in merito al Sit-in previsto per domani, 10 luglio 2020, a sostegno del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dei magistrati della Dda di Reggio Calabria, organizzato dall'associazione Culturale Falcone e Borsellino, che edita la rivista ANTIMAFIADuemila e che ha sede nella cittadina in provincia di Fermo. Il pm Lombardo domani, davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, sarà impegnato nella conclusione della requisitoria del processo avviato nel 2017 noto alle cronache come ‘Ndrangheta stragista. Un dibattimento che l’associazione Falcone e Borsellino di Sant'Elpidio a Mare ha seguito con grande attenzione e che affronta un argomento di grandissima rilevanza sociale e culturale, nonché fatti di notevole importanza che, purtroppo, hanno attraversato la nostra storia.

“Come cittadini ci sentiamo in dovere di rappresentare la nostra vicinanza, il nostro sostegno e la nostra solidarietà nei confronti di quelle Istituzioni, come la Procura di Reggio Calabria - scrivono i responsabili dell’Associazione - e in particolare la DDA, che in questi anni, attraverso i propri magistrati, si è prodigata nella ricerca della verità su quei fatti”.

Il raduno pubblico si terrà domani dalle ore 9:30 alle 19 presso Piazzale Giuliano Gaeta, area antistante gli Uffici e le Aule del Tribunale di Reggio Calabria, presso il Centro Direzionale di Reggio Calabria CE.DIR. in concomitanza della discussione della requisitoria del procuratore aggiunto, Giuseppe Lombardo, che avrà luogo presso l'Aula Bunker di Reggio Calabria.



ARTICOLI CORRELATI



Our Voice a Reggio Calabria: grideremo ''No alla 'Ndrangheta''



In Calabria noi diciamo No alla 'Ndrangheta



Benvenuti a Reggio Calabria



Sit-in Reggio Calabria, Pettinari: ''Evento per esprimere solidarietà a Lombardo e tutti i magistrati della Dda''



Agende Rosse a sostegno del Procuratore Giuseppe Lombardo