8 proposte di legge radicali per smantellare la legislazione antimafia: i cittadini scrivono a Salvatore Borsellino

Questa è il testo della lettera che il Comitato dei cittadini per Angelo Niceta ha inviato alla cortese attenzione dell'Ing. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.



12 agosto 2018

Gentile Ing. Salvatore Borsellino,

ci rivolgiamo a Lei per renderla edotta dell’allarmante situazione che stiamo riscontrando assistendo all’attacco ai principali caposaldi della legislazione antimafia, già così carente di strumenti che consentano ai magistrati di combattere efficacemente il fenomeno, in particolare ai livelli più elevati.

Ci riferiamo alle 8 proposte di legge di iniziativa popolare radicali, alla cui presentazione hanno attivamente collaborato anche due soggetti con procedimenti di prevenzione in applicazione della Rognoni-La Torre come Massimo Niceta e Pietro Cavallotti; lo stesso Massimo Niceta, inoltre, è anche indagato, come abbiamo appreso dalla stampa, per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso nell’inchiesta sulla costruzione del Centro Commerciale “Forum” di Brancaccio.

Per passare al merito delle “proposte”, queste prevedono l’abrogazione del 41 bis o.p. e dell’ergastolo e la modifica – noi l’abbiamo chiamata “eutanasia” – della Rognoni-La Torre e della legge sullo scioglimento dei comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa.

In particolare, la proposta di legge sulla Rognoni-La Torre ha il sapore di una beffa, abolendo la sua peculiarità per si erano battuti in modo inequivocabile tutti i magistrati che hanno fatto la storia della lotta alla mafia, da Cesare Terranova a Rocco Chinnici a Giovanni Falcone a suo fratello Paolo: l’inversione dell’onere della prova e l’obbligo delle interdittive antimafia. Così modificata la legge sarebbe meramente ornamentale, un epifenomeno del processo penale, visto che già il codice penale prevede la confisca dei beni frutto di un reato. Con un regalo grande a tutte le mafie, vista l’importanza degli “affari” e dei soldi per i sistemi criminali, come dimostrano anche gli ingenti patrimoni sequestrati in questi anni tra Palermo e Trapani a soggetti ritenuti dalla magistratura prestanome del latitante Matteo Messina Denaro. Altra cosa, ma non è questo il punto del contendere, è rendere più efficiente e trasparente l’amministrazione dei beni sotto sequestro da parte degli amministratori giudiziari durante la fase “conservativa”.

Per completare il quadro amnistia e indulto.

Tali proposte sono state illustrate in una serie di assemblee organizzate in varie città della Sicilia tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, cui hanno partecipato in qualità di relatori, tra l’altro, il pregiudicato TOTÒ CUFFARO e altri soggetti con procedimenti di prevenzione in corso, da Francesco Lena a Paolo Faraone. Nell’ambito di tali assemblee, tutte trasmesse in diretta streaming da Radio Radicale, sono stati attaccati con toni durissimi molti magistrati attivi nella lotta alla mafia, a partire dal Dott. Di Matteo, quando non la magistratura nel suo complesso, e si sono agitati i peggiori argomenti – che ci fanno tornare con la mente agli anni ’80 – sull’”antimafia che rovina l’economia della Sicilia”. Sono anche stati attaccati i giornalisti Salvo Palazzolo e Paolo Borrometi, quest’ultimo bollato come “professionista dell’antimafia”, e il recente scioglimento del Comune di Vittoria.

A noi questo quadro, vista la caratura dei soggetti intervenuti in una terra che vive di segni e di segnali, sembra la realizzazione dei punti non ancora definitivamente attuati di quella trattativa per non avere accettato la quale quasi certamente suo fratello Paolo Borsellino è stato assassinato. Ci sembra gravissimo che soggetti in pieno conflitto d’interessi o con indagini pendenti possano ergersi a legislatori su una materia così delicata come la lotta alla mafia, attenuandone l’efficacia.

Ci sembra del pari grave il silenzio della stampa e delle associazioni antimafia rispetto ad un’operazione di questo tipo che, quand’anche non andasse completamente in porto, è anche finalizzato ad alimentare lo scontento per la grave situazione economica del Sud non contro la mafia e le collusioni politiche, economiche ed istituzionali di cui vive, ma contro l’antimafia. Quella vera, per questo tanto odiata.

Pensiamo che si debbano valutare e mettere in atto al più presto delle iniziative per rispondere con dei NO forti ed inequivocabili all’operazione in corso: sit-in, manifestazioni, interventi pubblici.

Altrimenti la sconfitta e l’inveramento della trattativa, quella trattativa di cui si parla quasi certamente nell’Agenda Rossa fatta “sparire” dai “ripulitori” di Stato, rischia di diventare, grazie all’indifferenza ed all’ignavia, un’amara realtà.

Come cittadini, anche nel ricordo di suo fratello Paolo Borsellino e di tutti coloro che hanno versato il sangue per non venire a patti di alcun tipo, non ci stiamo assolutamente e la invitiamo a prendere posizione. Le menti raffinatissime oggi si chiamano anche “soldi”.



Cordiali saluti,

Manfredo Gennaro, animatore del Comitato dei cittadini per Angelo Niceta



Josephine Nicolaci Laura Caputo Laura Imperiale Antonio Mellone Marica Piazza Andrea Del Zozzo Danilo Di Lorenzo Salvatore Sardisco Salvo Palazzolo Giuseppe Canta Nunzio Sisto Loretta Cardarelli Salvatore Brunori Anto Vecchi Eleonora Ciminiello Francesca Toto Anna Martorana Noemi Gatto Giuseppe Cassata Pietro Palmisano Dafne Harvey Riccardo Matera Anna Sannino Sabrina Natali Giovanna Maggiani Chelli Rosita Macrì Petra Reski Fernando A. Sarli Joselita Sanfrancesco Daniela Riello Giuseppe Carbone Greta Moscat Alessandro Portelli Giovanni Messina Fabio Grisafi Fabio Giallombardo Stefano Pietroforte Annalisa Insardà Carla Manzocchi Serenella Paddeu Sebastiano Ardita Roberto Tartaglia Serena Iuppa Daniela Piazza Roberto Vignoli Giuseppe Imparato Casimiro Tuccillo Salvatore Insenga Sabrina D'Elpidio Enzo NAvatar Iovino



La Redazione di ANTIMAFIADuemila sottoscrive l'appello con convinzione