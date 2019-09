Squadra di governo: scelti i nomi di sottosegretari e viceministri

Mafie News

Ventuno appartenenti al M5S, 18 al Pd, 2 Leu e 1 Maie

di AMDuemila

Dopo lunghe trattative il Consiglio dei ministri del Governo "Conte bis" ha approvato la lista dei quarantadue nuovi sottosegretari: 21 M5s, 18 Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. Una squadra che giurerà lunedì dopodiché prenderà ufficialmente il via il nuovo percorso. Primi impegni di governo saranno la legge di bilancio e un decreto sul clima. Dunque, a ben vedere, nella scelta si è tenuto conto dei numeri risicati in Senato, con la conferma agli Esteri di Ricardo Merlo per il Maie. Sono stati premiati nel Pd gli ex parlamentari, nel M5s molti sottosegretari uscenti.

Guardando alle deleghe il premier Conte ha deciso di tenere per sé le deleghe ai Servizi e alla Disabilità e di portare a Palazzo Chigi il senatore M5s e professore tarantino Mario Turco con delega alla programmazione economica e agli investimenti: una scelta che sembra indicare la volontà di tenere comunque presso la presidenza, una regia (e un presidio M5s) sui temi economici che sono in capo al Dem Roberto Gualtieri all'Economia. Del resto è ormai prossimo anche l'incontro con i sindacati.

Al ministero di via XX settembre il M5s ha confermato i due uscenti Laura Castelli (viceministro) e Alessio Villarosa, ma anche Leu, con Cecilia Guerra, ha ottenuto un posto accanto ai due Pd Antonio Misiani (viceministro) e l'ex deputato Pierpaolo Baretta. Il Pd ha anche riportato al governo tanti ex, dai franceschiniani Baretta e Marina Sereni, alla gentiloniana Lorenza Bonaccorsi, alla prodiana Sandra Zampa. E ottiene la delega all'editoria con Andrea Martella.

Il patto includerebbe le telecomunicazioni per il Dem Gian Paolo Manzella, ma M5s fa sapere che non intende mollarle: l'Energia - è la tesi - potrebbe essere spacchettata e le tlc andare alla 5s Mirella Liuzzi che affiancherà al Mise il viceministro Stefano Buffagni.

I pentastellati hanno anche confermato altri uscenti come Ferraresi (Giustizia), Tofalo (Difesa), Sibilia (Interno), Di Stefano e Del Re agli Esteri, Crimi (dall'Editoria passa all'Interno). Tanti gli scontenti, dalle ministre uscenti Trenta e Lezzi, fino ai parlamentari che hanno lamentato la scelta di Giancarlo Cancelleri e Laura Agea. Con Cancelleri, che si dimette da consigliere in Sicilia, si è di fatto infranta la regola che impediva agli eletti di interrompere il mandato per altre cariche, con Agea si è "recuperata" un'ex europarlamentare. Nel Pd invece il malcontento di corrente viene sopito (cinque i renziani Malpezzi, Morani e Margiotta di Base riformista, più Ascani e Scalfarotto), ma qualche critica è stata mossa per le "aree geografiche" scelte.

Tra i sottosegretari non compare il nome di Luigi Gaetti come sottosegretario agli interni con delega all'Antimafia, sul cui nome, in questi mesi, vi sono state diverse polemiche con tanto di petizione lanciata dalle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, a seguito dell'appello dell'avvocato Fabio Repici proprio per non rinnovare la nomina.



Ecco l'elenco completo di vice ministri e sottosegretari



PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mario Turco (programmazione economica e investimenti)

Andrea Martella (editoria)

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Gianluca Castaldi

Simona Malpezzi

AFFARI UE

Laura Agea

ESTERI

Emanuela Del Re (vice ministro)

Manlio Di Stefano

Marina Sereni (vice ministro)

Ivan Scalfarotto

Riccardo Merlo

INTERNI

Vito Crimi (vice ministro)

Carlo Sibilia

Matteo Mauri (vice ministro)

Achille Variati

GIUSTIZIA

Vittorio Ferraresi

Andrea Giorgis

DIFESA

Angelo Tofalo

Giulio Calvisi

ECONOMIA

Laura Castelli (vice ministro)

Alessio Villarosa

Antonio Misiani (vice ministro)

Pierpaolo Baretta

Cecilia Guerra

MiSE

Stefano Buffagni (vice ministro)

Alessandra Todde

Mirella Liuzzi

Gianpaolo Manzella

Alessia Morani

POLITICHE AGRICOLE

Giuseppe L’Abbate

AMBIENTE

Roberto Morassut

MIT

Giancarlo Cancelleri (vice ministro)

Roberto Traversi

Salvatore Margiotta

LAVORO

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi

ISTRUZIONE

Lucia Azzolina

Anna Ascani (vice ministro)

Giuseppe De Cristofaro

CULTURA

Anna Laura Orrico

Lorenza Bonaccorsi

SALUTE

Pierpaolo Sileri (vice ministro)

Sandra Zampa



