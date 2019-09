Mafia ad Ostia, chieste 24 condanne contro clan Spada

Mafie News

Sollecitato ergastolo per ''Romoletto'' e Roberto Spada

Si è conclusa oggi con la richiesta di 24 condanne, tra cui tre ergastoli, la requisitoria dei pm della Dda di Roma, Mario Palazzi e Ilaria Calò nei confronti di altrettanti appartenenti al clan degli Spada, gruppo attivo a Ostia, sul litorale romano. Condanne all'ergastolo sono state chieste per Carmine Spada, detto "Romoletto", ritenuto uno dei capi del clan, per Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai e per Ottavio Spada, detto Marco.

Il maxiprocesso è in corso nell'aula bunker di Rebibbia davanti alla Corte d'Assise. Il procedimento è legato agli arresti avvenuti il 25 gennaio del 2018 in cui la Procura contesta il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati contestati, a seconda delle posizioni, anche l'omicidio, estorsione e usura. L'accusa ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Ottavio Spada, detto "Maciste", a 11 per Nando De Silvio, detto "Focanera" e a 8 anni per Roberto Spada, detto "Zibba" (omonimo dell'altro per cui è stato invece chiesto l'ergastolo) mentre per Ruben Alvez del Puerto, coinvolto nella vicenda dell'aggressione al giornalista, è stata chiesta una condanna a 10 anni.

Secondo gli inquirenti il gruppo criminale si era, di fatto, "impossessato" di un pezzo di città. Un clan che, secondo l'accusa, ha messo in atto una vera e propria aggressione al territorio: "un'associazione a delinquere - scriveva il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - che ha provocato un profondo degrado" nella zona di Ostia "consentendo il dilagare di reati gravissimi e lesivi dei beni primari".

