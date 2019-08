Puglia, mafia: boss ferito in un agguato

Mafie News

di AMDuemila

Michele Visaggio, 63 anni, presunto boss del clan Visaggio-Valerio di San Ferdinando di Puglia (in provincia di Barletta), è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in un agguato avvenuto questa mattina in una zona di campagna che si trova lungo la strada che conduce a Trinitapoli. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Barletta.

Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. E' da tempo che nel territorio foggiano è in corso una faida mafiosa per il controllo degli affari criminali. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, stanno operando i carabinieri della compagnia di Cerignola.