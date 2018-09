Strage Borsellino, Palazzolo: ''Denunciato dai poliziotti accusati di depistaggio''

Mafie News

“I poliziotti Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di essere fra i depistatori di Stato della strage Borsellino, mi hanno denunciato perché ho scritto che stava iniziando un processo nei loro confronti. E la procura di Catania ha disposto la perquisizione della mia abitazione, il sequestro di un cellulare, di un tablet, di tre hard disk”. Inizia così il post di Salvo Palazzolo sulla sua pagina facebook a 24 ore dalla perquisizione subita. “Ora, sono indagato per rivelazione di segreto d’ufficio. Per aver dato la notizia che sta iniziando un processo ad alcuni uomini delle istituzioni accusati di aver costruito ad arte il falso pentito Scarantino”. Palazzolo scrive che l’udienza preliminare si terrà il prossimo 20 settembre, al tribunale di Caltanissetta. “Ci sarò - sottolinea il cronista di Repubblica -, ci saranno tutti i giornalisti che vogliono conoscere la verità sulla strage di via D’Amelio. Chi ha suggerito tante bugie al pentito Scarantino? Chi, nei palazzi delle istituzioni, conosce le verità e non parla? I giornalisti siciliani continueranno a fare le loro domande, continueranno a cercare l’agenda rossa di Paolo Borsellino, continueranno a dare voce al dolore dei familiari delle vittime. I giornalisti siciliani non si rassegnano ai segreti di Stato, questo dicono i tanti messaggi di solidarietà che sto ricevendo dopo la perquisizione, vi ringrazio davvero”. “La battaglia per la verità sulle stragi prosegue - conclude Palazzolo -. La battaglia di tante persone di buona volontà: magistrati, avvocati, insegnanti, studenti, sacerdoti, la lista - per fortuna - è ogni giorno più lunga. Denunciare tutti quelli che chiedono la verità sulle stragi di Stato sarà davvero difficile”.



A Salvo Palazzolo l’abbraccio e la piena solidarietà di tutta la redazione di ANTIMAFIADuemila



