Traffico di droga: Dia di Bari arresta 43 persone tra Italia e Albania

Mafie News

di AMDuemila

È tutt’ora in corso, in Albania ed in Italia, un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, volta a disarticolare due potenti organizzazioni criminali responsabili del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti dai Balcani all’Italia. Circa duecento uomini della Dia, con l’ausilio in fase esecutiva dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, di Interpol e della Polizia Albanese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 43 soggetti che dovranno rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di marijuana, cocaina e hashish.

L’indagine, convenzionalmente denominata “Shefi”, conclude un’articolata attività investigativa avviata nel 2016 dal Centro Operativo DIA di Bari, nel corso della quale sono stati intercettati potenti scafi partiti dall’Albania e sbarcati in Puglia.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che il dott. Giuseppe Volpe, Procuratore della Repubblica di Bari, ed il Gen. D. Giuseppe Governale, Direttore della DIA, terranno alle 11:00 odierne presso la Procura della Repubblica di Bari.