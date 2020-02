Blitz contro 'Ndrangheta e Camorra presenti nella Capitale: 33 misure cautelari

Mafie News

di AMDuemila - Foto

Duro colpo contro le organizzazioni di ‘Ndrangheta e Camorra presenti nella Capitale. Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri, insieme alla Guardia civil spagnola, ha eseguito un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone per narcotraffico, nella Capitale e nelle province di Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese e anche in Spagna. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della procura della Repubblica di Roma - Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due diverse associazioni, una vicina alla ‘ndrangheta e una vicina alla camorra, interconnesse dalla mutua assistenza nello specifico settore del narcotraffico. Inoltre, i militari del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un sequestro preventivo riguardante beni utilizzati per la commissione dei reati o comunque acquisiti con proventi illeciti per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.













