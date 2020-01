Aggressione Maria Grazia Mazzola: udienza proseguirà prossimo 20 febbraio

Mafie News

La procura antimafia barese ha chiesto il rinvio a giudizio di Monica Laera, accusata di lesioni e minacce con l'aggravante mafiosa. Il Gup si dovrà esprimere anche sulle dieci richieste di costituzione di parte civile

E’ iniziata con la richiesta di costituzione di parte civile da parte della giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola, di Rai, Unione delle Donne d'Italia (Udi), Associazione Stampa romana, Fnsi, Comune di Bari, Centro Antiviolenza Renata Fonte, associazione Giraffa e Ordine nazionale dei Giornalisti e Libera, l'udienza preliminare sull'aggressione del 9 febbraio 2018 ai danni di Maria Grazia Mazzola. Secondo i magistrati la giornalista fu aggredita da Monica Laera, 44enne, moglie del boss del clan Strisciuglio di Bari Lorenzo Caldarola e lei stessa condannata per mafia. Per la pm della Dda di Bari Lidia Giorgio, l'imputata avrebbe minacciato la cronista e l'avrebbe colpita con un pugno al volto, in reazione alla richiesta di informazioni sui procedimenti penali in corso nei confronti del figlio Ivan, all'epoca minorenne, mentre in quel momento all'interno dell'abitazione della famiglia Caldarola, nel quartiere Libertà (la giornalista era in strada), era allestita una camera ardente perché la stessa mattina era deceduta una familiare. Laera avrebbe sferrato un pugno mentre la consuocera Angela Ladisa (59enne, anch'essa a processo) avrebbe inveito violentemente contro Maria Grazia Mazzola. La giornalista venne medicata in ospedale a causa delle lesioni riportate. L'indagine era stata affidata alla Direzione distrettuale antimafia, che ha chiesto il rinvio a giudizio delle due donne.

All'esterno dell'aula di udienza si è tenuto un presidio di solidarietà alla collega del Tg1 al quale hanno partecipato coloro che hanno chiesto di essere ammessi al processo come parte civile, oltre a Anpi, Cgil, associazioni studentesche baresi Link e Zona Franka, don Francesco Preite dell'oratorio del Redentore, don Angelo Cassano della parrocchia di San Sabino e rappresentanti delle Chiese evangeliche battiste di Puglia e Basilicata.

“Esprimo la mia indignazione nei confronti del legale di Laera che ha di fatto detto che sono tante le costituzioni di parte civile - ha detto la giornalista in un post su Facebook - Sono stata aggredita per strada dalla mafiosa con un pugno in faccia per impedire la mia inchiesta!”.

L'udienza preliminare proseguirà il 20 febbraio dinanzi al Gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana.





