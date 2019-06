Bomba carta e colpi di pistola: l'ombra di un nuovo clan a Napoli

Mafie News

di AMDuemila

Questa mattina, attorno alle 4, nel quartiere di Miano a Napoli, ignoti, a bordo di scooter, hanno fatto esplodere un ordigno artigianale davanti l'ingresso di una palazzina in via Teano, all'isolato 8; l'esplosione ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo e 6 auto parcheggiate. Presumibilmente le stesse persone hanno poi esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto.

Tra le piste investigative seguite dai carabinieri anche quella che porta a un nuovo clan che sta cercando di conquistare lo spazio lasciato vuoto dalla cosca Lo Russo, i cui boss, i fratelli Salvatore, Mario e Carlo hanno iniziato a collaborare con la giustizia.

L'obiettivo, ovviamente, è quello di ottenere il controllo sulla zona nel traffico di stupefacenti, armi ed estorsioni.

L'ipotesi è che il nuovo gruppo, composto anche da giovani, sarebbe in qualche maniera coinvolto anche nella bomba che a Scampia ha distrutto l'auto di un ex impiegato, ora disoccupato, e nella sparatoria contro l'abitazione di un 54enne in passato accostato ad ambienti del clan Licciardi della Masseria Cardone. Inoltre è possibile che l'episodio di questa notte sia collegato con quanto avvenuto tre giorni fa, quando è stato ferito alle gambe Luigi Torino, figlio dell'ex boss Salvatore, anche lui divenuto collaboratore di giustizia. Una nuova ondata di violenza che, si spera, possa essere fermata il prima possibile.

