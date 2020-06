Operazione ''Overture'': nel bersaglio della 'Ndrangheta cantieri ospedale e Unical

Mafie News

di AMDuemila

Importante operazione, denominata "Overture”, del Comando Provinciale di Cosenza, supportati da personale del 14 Battaglione Carabinieri "Calabria", dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e delle Compagnie competenti, con la copertura aerea di un velivolo dell'8 NEC, che questa mattina hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere, due arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora a carico di presunti appartenenti a due diversi gruppi criminali, espressione della storica cosca mafiosa Perna-Pranno poi ridenominata Lanzino-Cicero operante a Cosenza. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, lesioni personali, ricettazione e furto. Nel corso del blitz sono state sequestrate armi da fuoco, anche da guerra: un mitragliatore Kalashnikov con matricola abrasa e relativo munizionamento; 8 pistole calibro 9x21, 380, 22, con matricola abrasa, con svariato munizionamento di diverso calibro; una carabina ad aria compressa. All'origine dell'operazione, un'inchiesta condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, e delegata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Le indagini dei carabinieri hanno documentato la riorganizzazione territoriale del sodalizio mafioso, comprovandone l'operatività attraverso il compimento di estorsioni, danneggiamenti, intimidazioni e reati contro la persona ed il patrimonio nel capoluogo bruzio e nei comuni limitrofi. Secondo gli investigatori sarebbe stata, tra l'altro, accertata la responsabilità degli indagati in ordine a 3 episodi estorsivi in danno di altrettante imprese assegnatarie dei lavori di ampliamento dell'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, degli interventi per l'ammodernamento del sistema di illuminazione del campus universitario di Rende e delle opere di restauro del Convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila, vittime di atti intimidatori. Diversi anche i furti in danno di esercenti commerciali della zona. Numerosi anche gli episodi di minaccia ed aggressione, tra cui quella ad un dipendente delle Ferrovie della Calabria della sede di Cosenza, colpevole di non aver assunto un atteggiamento tollerante a fronte delle condotte illecite poste in essere da altri colleghi, uno dei quali ha chiesto l'intervento protettivo del sodalizio mafioso. L’inchiesta ha permesso di individuare un'altra organizzazione criminale, legata da vincoli parentali con la famiglia Perna, dedita all'approvvigionamento ed allo spaccio, attraverso una fitta rete di pusher, di sostanze stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana, ricostruendo numerosi episodi di spaccio di sostanza stupefacente e procedendo a sequestri di stupefacente di vario tipo.

