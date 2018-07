'Ndrangheta: morto Siclari imprenditore ritenuto vicino ai boss di Reggio

Mafie News

di AMDuemila

Era anche sospettato di essere autore delle minacce a pm Lombardo

E' morto a Reggio Calabria l'imprenditore edile Pietro Siclari, ritenuto dai magistrati della Dda di Reggio Calabria e dagli investigatori l'imprenditore di riferimento dei boss della 'ndrangheta di Reggio Calabria. Nel febbraio dello scorso anno gli furono sequestrati beni per 142 milioni di euro.

La morte di Siclari - di cui parla il Corriere della Calabria - è avvenuta per cause naturali alcuni giorni fa ed è stata confermata in ambienti investigativi. Attivo nei settori edilizio, immobiliare ed alberghiero, Siclari fu arrestato nel novembre del 2010 e successivamente condannato ad otto anni di reclusione. Al momento era libero. L'imprenditore era sospettato anche di essere l'autore di intimidazioni e minacce compiute ai danni dell'attuale procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, titolare delle inchieste più delicate sui rapporti tra 'ndrangheta, politica e massoneria a Reggio Calabria. Gli stessi ambienti con i quali sarebbe stato in rapporto Siclari. Per l'accusa, infatti, l'imprenditore sarebbe stato legato con le cosche più influenti e potenti non solo di Reggio ma di tutta la galassia 'ndranghetista quali quelle De Stefano, Libri e Condello.



Fonte: ANSA