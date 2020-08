Manifestazione nazionale Stop 5G. ''Per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l'autodeterminazione digitale''

Di la tua | AntimafiaDuemila

Alleanza Italiana Stop 5G promuove a Roma la manifestazione nazionale per fermare il 5G. L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa di presentazione a Montecitorio.

Giovedì 10 Settembre a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale Stop 5G promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G, trasmessa in diretta streaming sul canale istituzionale della Web Tv della Camera dei Deputati.



Interverranno:

On. Sara Cunial

Dott. Maurizio Martucci, portavoce nazionale Alleanza Italiana Stop 5G

Prof. Ugo Mattei, presidente Comitato per la Difesa dei Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà

Dott. Andrea Grieco, Osservatorio Scuola dell’Alleanza Italiana Stop 5G

Enrico Montesano, attore, artista

Sabato 12 Settembre 2020 a Roma in Piazza del Popolo, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, l’Alleanza Italiana Stop 5G promuove la manifestazione nazionale Stop 5G dal titolo “Per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione digitale” nell’intento di rinnovare al Governo la richiesta di un’urgente sospensione della pericolosa sperimentazione dell’Internet delle cose, sperimentazione con evidenti ripercussioni sociali, sanitarie, ambientali e che mina le libertà personali e i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sul palco si alterneranno relatori che, da angolazioni medico-scientifiche, politiche, educativo-scolastiche, giuridiche, amministrative e artistiche, convergeranno all’unisono sullo stesso tema, ovvero la denuncia dei lati oscuri del 5G nel modello di società iper-digitale.



Interverranno:

Dott.ssa Tonia Di Giovacchino, biologa, Stop 5G Abruzzo

Luciano Chiappa, pubblicista, scrittore, Stop 5G Marche

Dott. Ferdinando Laghi, medico, presidente ISDE International

Avv. Giuseppe Cannizzo, legale, Stop 5G Sicilia

Prof.ssa Annalisa Buccieri, Osservatorio Scuola dell’Alleanza Italiana Stop 5G

On. Veronica Giannone, parlamentare della Repubblica

Franca Biglio, Sindaco di Marsaglia (Cuneo), presidente ANPCI

Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza (Bologna)

Dott.ssa Debora Cuini, medico, Stop 5G Marche

Enrico Montesano, attore, artista

Dott.ssa Anna Rita Iannetti, medico, Movimento 3V

Sen. Saverio De Bonis, parlamentare della Repubblica

On. Sara Cunial, parlamentare della Repubblica

Dott. Maurizio Martucci, portavoce nazionale Alleanza Italiana Stop 5G

La manifestazione sarà presentata e condotta dai giornalisti Fabio Frabetti e Margherita Furlan.

Tra gli altri, aderiscono alla manifestazione nazionale Stop 5G “Per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione digitale” anche: Prof. Paolo Maddalena (giusta, magistrato, presidente emerito Corte Costituzionale, presidente Attuare la Costituzione), Prof. Mauro Scardovelli (giurista, psicoterapeuta, presidente emerito UniAleph), Avv. Luca Saltalamacchia (legale, Terra), Miguel Bosè (artista, cantante), Diego Fusaro (filosofo, scrittore), Francesco Amodeo (giornalista, scrittore), Enrica Perucchietti (giornalista, scrittrice), Claire Edwards (ex collaboratrice ONU, co-promotrice dell’Appello Internazionale Stop5G dalla Terra e dallo Spazio, circa 300mila raccolte in 219 nazioni al mondo).

La manifestazione nazionale Stop 5G “Per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l’autodeterminazione digitale” si inserisce nelle azioni internazionali patrocinate dall’Alleanza Europea Stop 5G che Sabato 19 Settembre 2020 promuove una manifestazione a Lione (Francia) davanti la sede dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC-OMS).

N.B. Per accedere alla conferenza stampa in Palazzo Montecitorio, si pregano i giornalisti di accreditarsi entro e non oltre le ore 10.00 di Venerdì 4 Settembre 2020, inviando una email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con i propri riferimenti unitamente a quelli della redazione/testa giornalistica. Si ricorda che per accedere alla Camera dei Deputati per gli uomini è necessario indossare la giacca.