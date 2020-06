Caso David Rossi: pm genovesi trasmettono atti al Csm

Di la tua | AntimafiaDuemila

di AMDuemila

Non ci sono prove che i giudici senesi archiviarono l'inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo del 2013, perché "sotto ricatto" per presunti festini hard. Ma i pm genovesi hanno, però, trasmesso gli atti al Csm per valutare se vi siano profili disciplinari su cui pronunciarsi.

Ci sono voluti due anni di indagini da parte della procura di Genova, che, però, si sono concluse con la richiesta d’archiviazione del fascicolo per abuso d'ufficio nata dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini alla trasmissione Le Iene. L'ex primo cittadino aveva detto di aver saputo di 'festini' ai quali avrebbero partecipato importanti personaggi della magistratura e della politica e che forse l'inchiesta sulla morte di Rossi era stata 'affossata' per questo. Subito dopo le rivelazioni nel programma Mediaset, i pm senesi avevano presentato querela per diffamazione per le dichiarazioni di Piccini, che era stato indagato. Il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori avevano interrogato come persona informata dei fatti l'escort che avrebbe partecipato agli incontri a sfondo sessuale. Il giovane aveva confermato di essersi prostituito in quei festini, ma non aveva riconosciuto con assoluta certezza i magistrati mostrati in foto dagli investigatori, al contrario di quanto invece fatto durante la trasmissione.

Dalle testimonianze raccolte nel corso dell’inchiesta era emerso che sì, c'erano stati comportamenti inopportuni, ma quei comportamenti non avrebbero avuto alcuna influenza sull'indagine sulla morte di Rossi. All’interno dell’inchiesta dei pm genovesi sono stati sentiti anche i giornalisti de Le Iene e di Quarto Grado.

Foto © Imagoeconomica

