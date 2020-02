''Reggio Calabria Film Fest'', si avvicina la XIV edizione

Di la tua | AntimafiaDuemila

Si avvicina la XIV edizione del "Reggio Calabria Film Fest" che si terrà nel capoluogo calabrese dal 16 al 21 marzo. Nella nuova edizione sono due i concorsi in programma, il Bergamotto d'Argento dedicato ai film lungometraggi independenti ed il Millennial Movie, con le due sezioni "Professional" e "Student" dedicato ai film cortometraggi.

Gli attori in gara per la sezione “Cinema Tipico Calabrese” sono: Marina Crialesi, Annalisa Insardà, Anna Maria De Luca, Daniela Marra, Nika Perrone, Francesco Colella, Costantino Comito, Carlo Gallo, Carmelo Giordano, Saverio Malara, Alessio Praticò.

L'obiettivo del "Reggio Calabria Film Fest" è la promozione della cultura cinematografica in Calabria, con particolare interesse per la valorizzazione di location, attori ed autori calabresi come delle opere nate, cresciute e sviluppate nella regione.

