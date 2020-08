Presentazione del libro ''I Viceré delle Agromafie'' - Piraino, 21 Agosto

Di la tua | AntimafiaDuemila

Verrà presentato a Piraino (Me), il prossimo 21 agosto 2020, alle ore 18.30, alla guardiola del centro storico, nell’ambito della kermesse “TERRAZZA D’AUTORE”, il libro I VICERÉ DELLE AGROMAFIE. Storia di sbirri, bovini, malarazza, antimafia e mascariamenti, Armenio Ed. 2020, dello scrittore di Galati Mamertino Luciano Armeli Iapichino.



Interverranno:



- Giuseppe Scandurra (SOS Rete per Legalità);

- Nino Amadore (giornalista);

- Fabio Repici (legale vittime di mafia);

- Giuseppe Antoci (Pres. onorario Fondazione Caponnetto).





E ancora, saranno presenti due ospiti d’eccezione: Angela Manca, madre di Attilio Manca, e Vincenzo Agostino, padre di Nino Agostino, trucidato a Villagrazia di Carina insieme alla moglie Ida Castelluccio.



Modererà l’incontro Massimo Scaffidi di AM notizie. La performance musicale è affidata ad maestro Alfredo Natoli.



Un evento di forte valenza riflessiva in un momento in cui la lotta alla mafia in Sicilia e non solo vive uno dei momenti più tragicamente difficili e divisi della sua storia. Luciano Armeli Iapichino, componente cultura della Fondazione Antonino Caponnetto, è, da anni, impegnato in attività di scrittura e di denuncia (ma non solo) su tematiche legate alla sua terra, i Nebrodi, e alla Sicilia nelle sue manifestazioni più buie ma anche incantevoli.