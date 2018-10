Mercoledì in radio, 'I Germogli della Legalità - La voce dei bambini contro le mafie'

Di la tua | AntimafiaDuemila

di Savino Percoco

Nasce “I Germogli della Legalità”, una trasmissione radiofonica condotta dal coordinatore delle Agende Rosse in Prov. di Bari, Savino Percoco e Ludovica Di Chiara, speaker di “QUI Pianeta TERRA”. A completare lo staff, Anna Rosa Lucarelli, che gestirà la sezione grafica.

Un programma che pone al centro argomentazioni sul tema della giustizia, orbitando ai propri microfoni “la voce dei bambini contro le mafie”, lasciando esprimere talenti, opinioni, esperienze, ecc.

Un format innovativo che attraverso un insolito metodo comunicativo, vorrebbe instillare la cultura alla legalità, raggiungendo i cuori italiani accanto a quei soggetti che lo stesso Paolo Borsellino, considerava la speranza “bellica” per abbattere la piovra mafiosa... i bambini, i giovani, i ragazzi.

Se un giudice consapevole di essere prossimo ad una morte selvaggia era ottimista, era nostro avviso, cogliere l’obbligo morale di accogliere la sua stessa carica interiore seguendo il suo esempio di amore fondando una trasmissione radiofonica che rendesse riflettori proprio alle voci più pure e innocenti del nostro Paese, i bambini.

Arte (canto, recitazione, letture), interviste, curiosità, racconti personali, ecc, saranno i mezzi con cui “i germogli della legalità” parleranno sulle nostre radio, diffondendo una cultura che non si limiti ai concetti nozionistici ma espressione dinamica del cambiamento.



La prima puntata andrà in onda mercoledì 24 ottobre, in collegamento da Torremaggiore (FG) con i piccoli Cristian, Mariapia e Domenico del gruppo 3P (Padre Pino Pugisi), che accanto alla responsabile Samantha Lamedica e Don Renato Borrelli, Parroco del Gesù Divino Lavoratore, racconteranno i loro progetti e l’esperienza della marcia della legalità, da loro organizzata dal 17 al 21 luglio.

In linea da Acquaviva della fonti (BA), ci saranno Sergio e Denise, alunni dell’Istituto Caporizzi-Lucarelli e protagonisti lo scorso anno, di uno straordinario progetto sulla legalità proposto dal Movimento delle Agende Rosse. A raccogliere le domande dei piccoli, il direttore della rivista ANTIMAFIADuemila, Giorgio Bongiovanni.



Appuntamento quindi a mercoledì sulle frequenze di Radio Aut Marche (www.radioautmarche.it/streaming.aspx), Viva radio (www.sardegnavivaradio.it/index.php/it), Radio Saiuz ed emittenti collegate (www.radiosaiuz.it).



Per seguire le attività de “I Germogli delle Legalità” potete collegarvi sulla pagina FACEBOOK o sul canale YOUTUBE.