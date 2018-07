Our Voice al convegno di ANTIMAFIADuemila

Di la tua | AntimafiaDuemila

di Our Voice - Foto

A Palermo la conferenza per il 26° anniversario della strage di via D'Amelio

“Paolo Borsellino, pezzi mancanti di una strage annunciata”.

#OurVoiceWorld presente alla conferenza organizzata da ANTIMAFIADuemila e ContrariaMente, svolta presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo lo scorso 17 Luglio.

Due nostri monologhi ad inizio serata descrivono “la bellissima e disgraziata” Palermo e fanno onore a Francesca Morvillo come simbolo di tutte le vittime delle stragi del ‘92 e ‘93.

Relatori: Antonio Ingroia, Salvatore Borsellino, Giorgio Bongiovanni e Annalisa Insardà. Anna Petrozzi la moderatrice.

Tratto da: facebook.com/PassionForJustice