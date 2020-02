Femminicidio: in memoria di Nadia Orlando e Lisa Puzzoli

Di la tua | AntimafiaDuemila

di Tiziana Dal Farra - Video

Il video dell'incontro all'Auditorium Alle Fratte, San Daniele del Friuli (Ud)

Due famiglie che in comune hanno il dolore straziante della perdita di una figlia. Due madri - quelle di Nadia Orlando e di Lisa Puzzoli - ci testimoniano quel dolore nell'ultima serata del progetto «Una vita spesa per la legalità - Violenza di genere», che vede la partecipazione della criminologa Costanza Stoico e affronta il tema purtroppo sempre attuale del femminicidio. Sono analizzati i problemi della dipendenza affettiva, del narcisismo perverso, dei diversi tipi di violenza sulle donne, delle ripercussioni a breve e lungo termine sui familiari e gli orfani delle vittime, per arrivare ai recenti femminicidi in Italia e in FVG.

L'importanza della conoscenza dei prodromi di questi crimini, del saper riconoscere i segnali comportamentali di figlie e dei loro "prìncipi azzurri". Il "non girarsi dall'altra parte" quando e se si notano problemi nel vicinato; la consapevolezza dell'esistenza degli strumenti sociali e legislativi oggi - bene o male - GIÀ a disposizione nei territori: EMPATÌA, consapevolezza del problema.

Per fare in modo di cercare di evitare in futuro questo tipo di 'strage randomizzata', che "casuale" non è mai; di "piccoli Vajont sociali" e familiari, annunciati e perciò EVITABILI.

