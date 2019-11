Fondazione Caponnetto: premio Omcom 2019 a Luciano Armeli Iapichino

Di la tua | AntimafiaDuemila

di AMDuemila

È giunta l’ufficialità: Luciano Armeli Iapichino, lo scrittore natio di Galati Mamertino nel messinese riceverà il prestigioso riconoscimento Omcom (Osservatorio Mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie) della Fondazione Antonino Caponnetto di Firenze, presieduta da Salvatore Calleri, nata “per continuare l’opera del giudice portando avanti la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata agendo in difesa della legalità”.

Armeli Iapichino, che ha pubblicato diversi saggi sul fenomeno criminalità, tra gli altri Le vene violate. Dialogo con l’urologo siciliano ucciso non solo dalla mafia, 2011, L’uomo di Al Capone. Tony Lombardo: dall’indigenza siciliana a zar del crimine nella Chicago anni '20, 2014, Lucido delirio. Riflessioni socio-esistenziali alla luce del pensiero divergente, 2017, conduce da anni la sua battaglia contro le ingiustizie, il sistema del malaffare e l’avanzare di una pericolosa sottocultura di ritorno, accanto a familiari vittime di mafia e con gli allievi delle scuole della penisola.

“Dedico questo importante riconoscimento - questo il commento dell’intellettuale siciliano - a tutti i familiari di vittime di mafia, soprattutto a quelli che ancora aspettano verità e giustizia, a chi scrive lontano da riflettori e nel buio della notte per migliorare una società sempre più sorda e disorientata e a chi crede nella cultura e nelle parole come valore supremo e arma per contrastare il marcio dilagante annidato sempre più nell’indifferenza delle coscienze”.

La cerimonia di consegna avrà luogo il prossimo 30 novembre a Bagno a Ripoli, cui partecipano i migliori esponenti del mondo antimafia.

Al prof. Armeli Iapichino, che da anni collabora con ANTIMAFIADuemila, le più sincere congratulazioni da parte della redazione.