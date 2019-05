Denuncio tutti. Lea Garofalo - Milano, 18 Maggio

Ci vediamo a...

Denuncio tutti. Lea Garofalo, del Collettivo Teatro Prisma, sarà l'ultimo appuntamento della rassegna teatrale Fabbricanti di Mondi, di Lyra Teatro. Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 maggio ore 21, alla Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Milano) proprio a pochi passi da dove Lea Garofalo abitava.



“Quando ho scritto questo spettacolo sentivo quanto fosse giusto mettersi accanto a Lea e denunciare. È giunta l’ora di parlare della cultura mafiosa non più come localizzata in certi luoghi, in Sicilia, in Calabria, in Campania, ma riconoscere che tutto lo Stato, la cultura, l’apparato si sono impregnati di questo modello cupo, prepotente, vigliacco. Ma di questi atti coraggiosi, di queste figure coraggiose come Lea Garofalo ne abbiamo bisogno, oggi più che mai.”

(Giovanni Gentile)