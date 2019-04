Incontro in ricordo di Gabriele Chelazzi - Firenze, 17 Aprile

Ci vediamo a...

Mercoledì 17 aprile alle ore 15.30 presso l’Aula bunker di Santa Verdiana in Via Paolieri 3 a Firenze l’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili organizza un incontro in ricordo del magistrato Gabriele Chelazzi.



Presiede il presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo.



I saluti istituzionali saranno portati dall’assessore alla presidenza della Regione Toscana, vicesindaca del Comune di Firenze insieme all’assessora all’Educazione, Università e Ricerca.



Parteciperanno Caterina Romagnoli Chelazzi, moglie del magistrato, Giovanni Melillo, procuratore capo del Tribunale di Napoli, Giuseppe Creazzo, procuratore capo del Tribunale di Firenze, Giuseppe Nicolosi, procuratore capo del Tribunale di Prato, Alessandro Crini, procuratore capo del Tribunale di Pisa, Valentino Masetti, caporedattore del LeoMagazine e studente del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, Danilo Ammannato, avvocato di parte civile, Giovanna Maggiani Chelli, presidente Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili.



Conduce Francesco Nocentini, ufficio stampa del Comune di Firenze.

Partecipano gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze.