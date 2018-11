La mafia raccontata ai ragazzi con i fumetti - Bitritto, 1° Dicembre

Ci vediamo a...

Sabato 1° Dicembre, alle ore 18.30, presso il Castello di Bitritto (Bari), in Piazza Leone 14, nell’ambito del Premio Nazionale di letteratura per l’infanzia, intitolato a Giacomo Giulitto, sarà presentato un libro biografico a fumetti, sulle storie di alcune vittime innocenti di mafia, come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Mauro Rostagno, Antonio Montinaro, Ilaria Alpi, Peppino Impastato, ecc.

Il testo, intitolato 1,10,100 Agende Rosse … quale democrazia, vanta l’autorevole prefazione di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato il 19 luglio del 1992 nella strage di via d’Amelio. L’incontro, organizzato dal Comune di Bitritto e dal Movimento Agende Rosse Prov. di Bari con la collaborazione di Funima International, dopo i saluti istituzionali, sarà moderato dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Valentino Sgaramella, seguito dall’ideatore del progetto, Giuseppe Cassata. L’iniziativa che da circa 3 anni girovaga tra scuole, biblioteche e piazze lombarde, riscontrando un grandissimo successo. Per l’occasione e per la prima volta in Puglia, all’interno della sala castello, sarà esposta anche la mostra dei fumetti. Il testo non pone limiti anagrafici, risultando piacevole per bambini, giovani e adulti. Il Premio Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “G. Giulitto Città di Bitritto” nasce nel 1982 e rimane ancora oggi l’unico nel mezzogiorno a vantare tra i suoi partecipanti e vincitori i più prestigiosi nomi di autori italiani di letteratura per l’infanzia.

Tratto da: 19luglio1992.com