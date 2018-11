''Aemilia, nessun dorma'' - Canossa, 28 Novembre

Ci vediamo a...

“Aemilia, nessun dorma”. “Solo quando si scioglierà il silenzio la luce splenderà”. Dalle parole della Turandot di Giacomo Puccini, il titolo della serata che si terrà mercoledì 28 novembre, alle ore 20.30, nel teatro comunale “Matilde di Canossa” in Piazza Matilde di Canossa, a Ciano d'Enza (Reggio Emilia), i giornalisti Paolo Bonacini, inviato al processo per la Cgil e per ilFattoquotidiano.it e Stefano Morselli, incontrano la cittadinanza per raccontare e spiegare il processo Aemilia. Durante la serata ci saranno letture di testi interpretate dal Canossa Tiater con l'accompagnamento musicale del maestro Pier Paolo Curti: la prima lettura contiene parole importanti di Paolo Borsellino riguardo ai politici, parole attuali e vere, la seconda lettura riporterà un pezzo di vita quotidiana di Paolo Borrometi, l’instancabile giovane giornalista d’inchiesta, minacciato dalla mafia e costretto a vivere sotto scorta.



Nel gennaio 2015 scatta l'operazione Aemilia che porterà all’arresto di 240 persone e all’intervento di 200 militari fra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte,Veneto,Calabria e Sicilia. Un’operazione dalla portata storica che porterà al più grande maxi-processo contro la ‘ndrangheta del nord Italia, presieduto da Francesco Maria Caruso (affiancato a latere da Cristina Beretti e Andrea Rat) e che sì è concluso con la sentenza di primo grado del 31 ottobre con 125 condanne, 19 assoluzioni e quattro prescrizioni. Conclamata l’esistenza di una ‘ndrina attiva da anni in Emilia e nel mantovano con epicentro a Reggio Emilia, diretta emanazione della cosca Grande Aracri di Cutro, ma autonoma e indipendente da essa.

“Aemilia, Nessun dorma” è un’iniziativa del Movimento Agende Rosse Rita Atria di Reggio Emilia e provincia con il patrocinio dei Comuni di Canossa, San Polo e dell’Unione dei Comuni della val d’Enza in collaborazione con Canossa Tiater.