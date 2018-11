''E' tempo di essere luce'' - Gemona del Friuli, 3 Novembre

Ci vediamo a...

Sabato 3 novembre alle ore 10.30, presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Raimondo d’Aronco in via Battiferro 7 a Gemona del Friuli (Udine), si terrà lo spettacolo del Movimento Culturale Giovanile Internazionale Our Voice. Titolo: "E' tempo di essere luce", con la collaborazione e il sostegno della presidente dell'associazione "Il teatro del silenzio", nonché attrice e regista, Federica Sansevero.

Questo spettacolo segnerà la fine di un percorso durato un anno. In esso i ragazzi, attraverso una serie di laboratori teatrali guidati sapientemente dalla Sansevero, hanno trattato il delicato tema del disagio giovanile in particolare, ricercandone le possibili cause. Attraverso l'arte del canto del ballo e della recitazione, il protagonista della storia giungerà a comprendere il significato del lavoro interiore. Riaprirà quindi il dialogo con la sua parte più profonda. Ed è proprio questo il nucleo del messaggio: avere il coraggio di guardare dentro di se. Addentrandosi nel proprio lato oscuro e affrontando le nostre paure più recondite, con coraggio si può trasformare quelle ombre in luce. Mai nulla potrà cambiare nel mondo se prima non cambierà qualche cosa in noi!

La prima dello spettacolo si è tenuta presso l’auditorium comunale di Majano, mentre per le tre date successive si è scelto di portare questo messaggio all’interno delle scuole. Gli istituti prescelti sono stati: la scuola media di Caporetto, il liceo Caterina Percoto di Udine e per concludere l’istituto di istruzione statale d’Aronco di Gemona del Friuli.

Questo evento è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con: l'associazione culturale Mandi Dal Cil, Funima International Onlus, Proloco Pro Majano, Liceo Caterina Percoto Magistrale, Accademia Musicale Città di Palmanova, il Comune di Udine, il Comune di Gemona e la Scuola primaria di secondo grado di Caporetto.