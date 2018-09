''E' tempo di essere luce'' - Majano, 15 Settembre

Ci vediamo a...

Sabato 15 settembre alle ore 20.30 presso l'Auditorium di Majano (UD) in via Pietro Zorutti 14 si terrà il nuovo spettacolo del Movimento culturale giovane internazionale Our Voice dal titolo "E' tempo di essere luce" con la collaborazione e il sostegno della presidente dell'associazione "Il teatro del silenzio" Federica Sansevero. Lo spettacolo vertira sul delicato tema del disogio giovanile, ricercando le possibili cause. Attraverso l'arte del canto del ballo e della recitazione, il protagonista della storia portata in scena, giungerà a comprendere il significato del lavoro interiore e a riaprire il dialogo con la sua parte più profonda. Questo evento è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con: l'associazione culturale Mandi Dal Cil, Funima International Onlus, Proloco Pro Majano, Liceo Caterina Percoto Magistrale, Accademia Musicale Città di Palmanova, il Comune di Udine, il Comune di Gemona e la Scuola primaria di secondo grado di Caporetto.

Coordina i lavori Federica Sansevero con l'accompagnamento alla chitarra di Matteo Comar.



L'evento facebook.com/events/452364145275229



Info: ourvoice.it