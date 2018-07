Our Voice in Tour! Sicilia - 18, 19 e 21 Luglio

Ci vediamo a...

A partire da Mercoledì 18 luglio il movimento culturale internazionale Our Voice, come ogni anno, farà "sentire la propria voce" con un tour a Palermo, in occasione del 26° anniversario della strage di via D'amelio. Gli spettatori assisteranno a nuovi e inediti spettacoli che vedranno come protagonisti, per la prima volta, i ragazzi dei gruppi Our Voice Italia, Argentina e Uruguay, con balli, canti e recitazioni.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 18 luglio, Balestrate (PA) piazza Rettore Evola ore 21.15, spettacolo "L'arte uccide la mafia"



Giovedì 19 luglio, Palermo via D'Amelio ore 15, intervento di Our Voice



Sabato 21 luglio, Palermo piazza Verdi ore 21.15, spettacolo "La storia si ripete?"



Visita: ourvoice.it