LE.GI.IN. LEgalità, GIustizia, INformazione - Brugnera, 22 Aprile

Domenica 22 aprile dalle ore 9 alle ore 18.30 presso l’Hotel Ca’ Brugnera in Via Villa Varda 4 a Brugnera (PN) avrà luogo l’iniziativa LE.GI.IN. (Legalità, Giustizia, Informazione). L’evento è promosso dall’Associazione Terra Mater, Ass. culturale Il Sicomoro, Our Voice e ANTIMAFIADuemila, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività di Divulgazione della Cultura 2017. Nel progetto sono coinvolte le scuole: Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone, Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini-Marchetti” di Gemona (UD), Liceo Artistico “Sello” di Udine e “La Scuoletta” di Pagnacco (UD).



PROGRAMMA



Ore 9

Apertura presentazione LE.GI.IN.



Ore 10

“Note per la legalità”

Complesso Musicale Bandistico “Amici della Musica” - Tamai di Brugnera

Dirige la Maestra Monica Giust



Ore 11

“La strategia dell’inganno, 1992-1993”

Intervengono:

Stefania Limiti, autrice e giornalista

Giorgio Bongiovanni, direttore ANTIMAFIADuemila



Ore 12.30

Pausa pranzo



Ore 14.30

“Concorso LE.GI.IN.”

Protagonisti per la legalità

Presentazione video spot

a cura delle scuole partecipanti al progetto



Ore 15

“A dream of love”

Spettacolo a cura di Our Voice Movimento culturale internazionale



Ore 16.30

“Mafie e sistemi criminali integrati”

Intervengono:

Giorgio Bongiovanni, direttore ANTIMAFIADuemila

Marcello M. Fracanzani, Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare



A seguire Premiazione Concorso



Ore 18.30

Chiusura lavori



L’ingresso è libero



Info: blogterramater.it