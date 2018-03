Processo '''Ndrangheta stragista'', udienza del 16 Marzo '18

Ci vediamo a...

Venerdì 16 marzo dalle ore 10.30, si terrà la prossima udienza del processo ''Ndrangheta stragista''.



Nel processo, che si sta svolgendo davanti alla Corte d’assise di Reggio Calabria, presieduta da Ornella Pastore, sono imputati i boss Rocco Filippone, per gli inquirenti all’epoca dei fatti a capo del mandamento tirrenico della ’ndrangheta reggina e considerato ancora oggi il vertice dell’omonima ’ndrina costola della dinastia mafiosa “Piromalli” di Gioia Tauro, ed il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, già condannato per le stragi del 1992 e del 1993.

La Procura di Reggio Calabria, rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, in questo processo dovrà accertare la loro responsabilità negli attentati ai Carabinieri (tra cui gli omicidi degli appuntati Antonino Fava e Giuseppe Garofalo) e l'inserimento di questi attentati nel contesto stragista di quegli anni messo in atto per imporre i progetti della cupola calabrese-siciliana e ricattare lo Stato.



