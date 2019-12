A Casoli e Guardiagrele il Terzo Festival della Legalità - 7 Dicembre

Ci vediamo a...

Sabato 7 dicembre 2019 si terranno due eventi distinti a Casoli (riservato agli studenti) ore 10,30 presso il palazzetto dello sport ed a Guardiagrele (per la cittadinanza) ore 17,30 presso il palazzo dell'Artigianato sala "Rocco Di Giuseppe" via Roma n. 24 organizzati dal movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino (fratello del magistrato Dr. Paolo) gruppo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" Abruzzo-Chieti e rispettivamente dall'Istituto Superiore Statale "Algeri Marino" di Casoli e l'ente mostra artigianato abruzzese di Guardiagrele, con le collaborazioni delle amm.ni comunali, in occasione del decennale (24/11/2009- 24/11/2019) della uccisione da parte della 'ndrangheta di Lea Garofalo, testimone di giustizia.

Agli eventi dal titolo: "Lotta alle mafie ed al femminicidio. Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la 'ndrangheta" saranno presenti: Marisa Garofalo sorella di Lea che porterà la sua testimonianzadiretta ed il giornalista, sceneggiatore e scrittore molisano Paolo De Chiara autore fra gli altri dei libri: "I veleni del Molise, trent'anni di omertà. - Testimoni di Giustizia. - Io ho denunciato. - Lea Garofalo la donna che sfido' la 'ndrangheta". Si invitano le cittadinanze dei comprensori casolano e guardiese ad essere presenti all'evento di sabato 7 dicembre ore 17,30 a Guardiagrele (evento del mattino solo per studenti). Si ringrazia anticipatamente per la diffusione e si invita ufficialmente La Stampa agli eventi. Cordiali saluti. Prof. Gianfranco Marsibilio referente progetto legalità I.S.S. "Algeri Marino" di Casoli e Presidente ente mostra regionale di Guardiagrele. Massimiliano Travaglini movimento Agende Rosse.