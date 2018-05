Radio In 102: ''Al posto Giusto - Speciale estorsioni'' - 9 Maggio

Ci vediamo a...

L’altroparlante - continua il ciclo dedicato alle vittime di estorsione. Ogni mercoledì di maggio ne ascolteremo la testimonianza in diretta, con il contributo di esperti giuristi, giornalisti ed associazioni.

Il 9/5 dalle 20,35 in studio: la presidente dell’Ass. Naz. Magistrati-Palermo, Giovanna Nozzetti.

Vista la ricorrenza speciale, in collegamento da Cinisi, ascolteremo la cronaca della manifestazione in memoria di Peppino Impastato. Un sentito ringraziamento a chi sostiene questa iniziativa: la Questura di Palermo con una presenza costante ad ogni puntata; il Sindaco Orlando in rappresentanza la nostra amata città; Addiopizzo; le Testate Giornalistiche, i Siti e Pagine Web che condividono le puntate in diretta.



