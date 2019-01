Presentazione del libro ''Un morto ogni tanto'' - Bitritto, 22 Gennaio

Ci vediamo a...

Martedì 22 Gennaio, ore 18.30, presso il Castello di Bitritto, sito in piazza Leone 14, presentiamo in compagnia del suo autore, Paolo Borrometi, il libro "Un morto ogni tanto" (ed. Solferino)

Dopo i saluti del Sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto, dell'assessore alla legalità Sabino Paparella e del Coord. delle Agende Rosse in Prov. di Bari, Savino Percoco, lo scrittore racconterà il suo nuovo libro dialogando con il vice questore di Bari Giuseppe Di Pace, noto anche per la pubblicazione dei testi "Non è come appare" e "Oltre il limite".

L'evento organizzato dal Comune di Bitritto, le associazioni Agende Rosse della Prov. di Bari, Funima International e libreria Libriamoci, si pone certamente un obiettivo letterario e d'inchiesta, ma in particolare quello di accendere i riflettori nei riguardi di un giornalista giovanissimo che a soli 35 anni, ne ha vissuti 5 sotto scorta.

Paolo Borrometi è uno scrittore e giornalista di antimafia laureato in giurisprudenza, direttore della Testata giornalistica "La Spia", Presidente di Articolo21 e collaboratore di AGI, TV2000 e Giornale di Sicilia.

Dal 2013 è vittima di violenze fisiche e verbali, sfociate in alcuni progetti di morte svelati dalle forze dell'ordine, e nel 2014 dopo un'aggressione subita da uomini incappucciati che gli provocano una grave menomazione alla mobilità di una spalla e un incendio all'ingresso della sua abitazione, viene inserito nel programma di protezione.

Nonostante le costanti e continue minacce tutt'oggi attuali anche per mezzo social, Borrometi non cede alle fobie e con coraggio conduce le sue battaglie di denuncia, sognando e costruendo un mondo etico e privo di mafie.

Un giornalista che dedica la sua giovinezza per rendere migliore il Paese italiano, merita il nostro caloroso abbraccio.

Vi aspettiamo per esprimere insieme una grande fiamma di solidarietà e arricchirci con la sua testimonianza.



L'evento facebook.com/events/371217353658459/