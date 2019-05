4° Campus della Legalità - Priverno, 31 Maggio e 1° Giugno

Ci vediamo a...

Si terrà il 31 maggio e il 1° giugno la quarta edizione del “Campus della Legalità e della Cittadinanza Attiva” dedicata alla memoria e all'impegno per la verità e la giustizia.

Il Campus chiude un lungo percorso educativo e didattico che ha visto impegnati, come ogni anno scolastico, studenti e docenti nella ricerca e nella riflessione intorno ai temi della legalità, per comprendere come oggi possano essere sconfitte le mafie e ogni forma di criminalità. Solo la conoscenza di quello che è stato può aiutare a costruire coscienza e comportamenti nuovi. L’interazione continua con esperti, studiosi, testimoni e docenti è per tutti, in particolare per i giovani studenti, una grande opportunità formativa che consente di comprendere e di scegliere consapevolmente di stare dalla parte giusta.

L'evento è organizzato dall’I.S.I.S.S. Teodosio Rossi di Priverno, in collaborazione con le Agende Rosse “Paolo, Adele e Rita Borsellino” di Palermo e “Rita Atria” Provincia di Latina, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi “San Tommaso d'Aquino” “Don Andrea Santoro” e “Roccagorga-Maenza”.

Il format è quello di un vero e proprio campus culturale, aperto a Scuole, Istituzioni, Associazioni e a tutti coloro che sono interessati ai temi della legalità e della cittadinanza attiva. La fruibilità delle tematiche sarà garantita dall'uso di molteplici linguaggi affini al mondo giovanile: Workshop, dibattiti, musica e spettacolo alternati da testimonianze dirette.

Ospiti di questa quarta edizione: Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino; Angelo Corbo, agente di scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci; Brizio Montinaro, fratello di Antonio, vittima di mafia; i giovani attori de “La mafia uccide solo d'estate” Edoardo Buscetta, Enrico Gippetto, Andrea Rita Castellana, Francesca Giordano, Pierangelo Gullo; Marina Paterna, regista e autrice del libro “Ho sconfitto la mafia. Io sono vivo”; Rosario Terranova, attore e nipote del giudice Cesare Terranova; Vincenzo Rosario Spagnolo, giornalista del quotidiano “Avvenire”; Ismaele La Vardera, giornalista de “Le Iene”; Marco Ligabue, cantautore impegnato nelle musiche contro le mafie. Modera le sessioni Aaron Pettinari, Caporedattore di ANTIMAFIADuemila. Di seguito il programma della due giorni.





PROGRAMMA





Venerdì 31 maggio



Ore 10 - Spazio esterno

Inaugurazione Murales “Omaggio ai Servitori dello Stato”, “Tributo a Cesare Terranova”, “La mafia uccide, il silenzio pure: vedo, sento e parlo” alla presenza di Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino. Momento musicale a cura del prof. Ilario Polidoro.



Saluti Istituzionali:

Anna Maria Bilancia, D.S. ISISS Teodosio Rossi;

Sonia Quattrociocche, Assessore alla P.I. del Comune di Priverno;

Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.

“Inno alla Costituzione” con la collaborazione dell’ I.C. “Don Andrea Santoro”, dell’ I.C. “San Tommaso d’Aquino” e dell’I.C. Roccagorga-Maenza.



Ore 11:30/13 - Aula Magna

Convegno “Omaggio alla Costituzione” a cura di docenti e studenti dell’ISISS Teodosio Rossi e con la partecipazione dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino”, dell’I.C. “Don Andrea Santoro”, dell’I.C. Roccagorga- Maenza.



Ore 14:30/16 - Palestra

Convegno “La mafia uccide solo d’estate” alla presenza di:

I protagonisti della serie TV RAI “La mafia uccide solo d’estate” Edoardo Buscetta, Andrea Rita Castellana, Francesca Giordano, Enrico Gippetto e Pierangelo Gullo;

Roberta Gatani, nipote del Giudice Paolo Borsellino;

Angelo Corbo, agente di scorta sopravvissuto alla strage di Capaci, che presenta il libro “Strage di Capaci. Paradossi, omissioni e altre dimenticanze”;

Brizio Montinaro, fratello di Antonio, vittima di mafia e Servitore dello Stato.

Modera: Aaron Pettinari.

Momento musicale a cura di Riccardo Ferrari e Claudia Ciccateri.



Ore 16/16:30 - Pausa



Ore 16:30/17:30 - Palestra

Convegno “Tributo a Cesare Terranova” alla presenza di Rosario Terranova, nipote del giudice Cesare Terranova.

Modera: Aaron Pettinari.

Momento musicale a cura del gruppo “The RiverEm”.



Ore 17:30/18:45 - Palestra

Ismaele La Vardera e Marco Ligabue presentano “Il sindaco, Italian politics for dummies: il film de Le Iene”.



Ore 20:45 - Palestra all’aperto



Concerto di Marco Ligabue con la partecipazione della scuola di canto di Marta Mastracco, di Pierluca Salvatore e gli alunni dell’ISISS Teodosio Rossi. In caso di pioggia il concerto si terrà in palestra.



Sabato 1 giugno



Ore 9/10:45 - Palestra

“Il Silenzio è mafia” Cortometraggio “Io Vivo” di Pierluca Salvatore.

Momento musicale Pierluca Salvatore e Maria Antonietta Monacelli.

Presentazione del libro “Ho sconfitto la mafia. Io sono vivo” alla presenza dell’autrice Marina Paterna. Voce di Rosario Terranova.



Ore 10:45/11:15 - Pausa Ore 11:15/13 - Palestra

Visione puntate “La mafia uccide solo d’estate” insieme ai protagonisti della serie TV RAI.



Ore 11:15/13 - Aula Magna

Presentazione del libro “Cocaina” alla presenza dell’autore Vincenzo Rosario Spagnolo, giornalista del quotidiano “Avvenire”.



Ingresso libero per tutti gli eventi del Campus La Dirigente Scolastica.