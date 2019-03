Giornata della Memoria e dell'Impegno di tutte le vittime innocenti della mafia - 21 Marzo

Ci vediamo a...

Il programma della Giornata, il percorso, i seminari

Si svolgerà a Padova, come piazza principale, la XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno che ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnova in nome di quelle vittime l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. La giornata è promossa da Libera, Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai - Responsabilità sociale e sotto l'Alto Patronato del Presidente de la Repubblica. “Passaggio a Nord Est, orizzonti di giustizia sociale” è il tema che accompagnerà il 21 marzo, durante il quale i familiari di vittime innocenti delle mafie saranno presenti a Padova e nei tanti luoghi dove si svolgerà la manifestazione. Durante la giornata saranno letti i circa 1000 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere.



PROGRAMMA



Giovedì 21 marzo - Padova



Dalle ore 7 arrivo dei partecipanti



Dalle ore 9 Park Piazzale Boschetti partenza del corteo*



Ore 11 - Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie dal palco;



Ore 12 intervento finale don Luigi Ciotti



Dalle ore 14:30 alle 17, in otto sale della città di Padova si svolgeranno i seminari tematici.



*PERCORSO:

Dopo la partenza da Park Piazzale Boschetti, il corteo seguirà il seguente percorso:

via Trieste - corso del Popolo - corso Garibaldi - piazza Garibaldi - via Cavour - p.zza Cavour - via VIII Febbraio - via Roma - ponte delle Torricelle - via Gualchiere - Riviera Ruzante - Riviera Businello - via Belludi.



Piazza di arrivo: Prato della Valle





INDICAZIONI PER I PULLMAN PRIVATI

Scarico dei partecipanti: parcheggio Nord della Fiera di Padova e viale della Pace.

I bus privati potranno arrivare nei punti su indicati per lo scarico attraverso la via Friburgo (uscita autostradale PD-EST e PD-OVEST).

Sosta dei Bus: Stadio Euganeo e parcheggio di piazza Centenario Club Ignoranti (corso Australia)

Ripartenza: Prato della Valle, alla riapertura della viabilità, ore 13:30 circa





INDICAZIONI PER CHI VIAGGIA IN TRENO

Per i gruppi organizzati (di almeno 10 persone) Trenitalia prevede la possibilità di richiedere riduzioni del 30% sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, in carrozza cuccetta o VL.



Clicca qui per saperne di più.





SEMINARI

A causa delle numerose richieste ricevute, i seminari sono al completo, pertanto il form di iscrizione è stato disattivato.

Ricordiamo a tutti che avranno priorità di accesso gli iscritti che hanno ricevuto la mail di conferma, valida esclusivamente come conferma di accesso individuale.

I partecipanti singoli che non sono riusciti ad iscriversi, potranno recarsi sui luoghi dei seminari, per poter beneficiare di eventuali posti lasciati liberi da altri iscritti assenti o posti in piedi.

Non siamo invece in grado di garantire l'accesso a gruppi organizzati e scuole, ad eccezione delle iscrizioni confermate.



1 - Oltre la riforma: dal nuovo codice antimafia alle innovazioni normative sui beni confiscati (Sala conferenze della Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 28 aprile 1945)



2 - Le mafie nel Triveneto, dal passaggio al radicamento (Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano - via Altinate 71)



3 - Scende la neve: il traffico di sostanze stupefacenti (Sala Rossini, Caffè Pedrocchi - via VIII Febbraio 15)



4 - Impauriti e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e mafie (Aula E, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - via VIII febbraio 2)



5 - La memoria come strumento di cucitura del legame sociale (Sala Conferenze Cuamm. Medici con l'Africa - Opera San Francesco Saverio - via San Francesco 126)



6 - Rompere i legami mafiosi per rinascere: terza via, liberi di scegliere e Amuní (Sala Paladin, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8)



7 - Non restiamo in panchina: educazione e integrazione la vera partita dello sport (Aula Nievo, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - via VIII febbraio 2)



8 - Il ruolo degli amministratori locali nella lotta a mafie e corruzione (in collaborazione con Avviso Pubblico) (Sala Anziani, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8)



9 - Regole trasparenti negli appalti, per prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose e per tutelare il lavoro (in collaborazione con CGIL, CISL e UIL) (Scuola Edile CPT - via Basilicata 1)



Con il Patrocinio della Regione Veneto e Comune di Padova, Camera dei deputati, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, RAI Responsabilità sociale.



Con il contributo e la collaborazione di Cgil, Cisl e Uil, Unioncamere Veneto, Chiesa di Padova, Centro per il volontariato Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, Banca Etica, Banca Credito Cooperativo Federazione Veneta, Gruppo Unipol, CIA, Coldiretti, Alce nero, Coop Alleanza 3.0, Ima s.p.a., Lauretana.



Vettore ufficiale della manifestazione: Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato.



