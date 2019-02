''Our Reunion'' e ''Libertà è Verità'' - Udine e Buja, 23 Febbraio

Ci vediamo a...

Il 23 Febbraio sarà una giornata piena per il movimento internazionale Our Voice.

Gruppo giovanile che attraverso ogni genere d’arte si propone di fare informazione attiva sui temi caldi che interessano la nostra società. Nel 2017 è nata una sede anche in regione e da quella volta le attività e gli eventi non sono mai mancati.



Alle ore 16 del giorno 23 Febbraio, presso la sede di "Lino's & CO." di Udine, in via Prampero Artico 7, si terrà ''Our Reunion'' la presentazione del Movimento per tutti coloro fossero interessati a scoprire come far parte del gruppo o ai semplici curiosi.

All’evento saranno presenti ragazzi partecipanti al progetto da tutta Italia, tra cui la fondatrice di origini marchigiane Sonia Bongiovanni. Saranno chiariti tutti i dubbi sulle attività trascorse e future ponendo un accento particolare sul territorio friulano.



L'evento facebook.com/events/357494138424998/



La riunione sarà aperta e gratuita a tutti sotto previa prenotazione al numero 348.48612080 (Beatrice Boccali, responsabile della delegazione di Our Voice nella regione del Friuli Venezia-Giulia).



Sempre durante la giornata del 23 Febbraio, alle ore 20.30 presso il centro S. Valentino di Buja (UD), in piazza Madonna, si terrà la conferenza organizzata dall'Associazione culturale "Mandi dal Cil" intitolata "Libertà è verità”. La serata sarà un interessante spaccato culturale/storico che prenderà in considerazione le verità che ancora devono venire a galla arrivando fino ai giorni nostri. Legalità e consapevolezza si uniranno attraverso gli interventi di: Giorgio Bongiovanni, direttore del quotidiano online ANTIMAFIADuemila, e Grazia Marcuzzo, ricercatrice in "diritti umani universali”.

Ogni intervento sarà arricchito dalla partecipazione artistica del movimento giovanile Our Voice che interpreterà la serata attraverso pezzi di danza e recitazione.

L’entrata all’evento sarà gratuita e libera.



L'evento facebook.com/events/2246677202038534/



Per saperne di più è possibile trovare il movimento Our Voice sui social o contattarlo attraverso la mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.