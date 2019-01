Contromafiecorruzione Nord Est - Trieste, 1,2,3 Febbraio

Ci vediamo a...

Dal 1 al 3 febbraio 2019 a Trieste: tre giorni di confronto, progettualità e proposte, per osare un tempo nuovo con un rinnovamento dei percorsi, dei linguaggi e degli strumenti nella lotta alle mafie e alla corruzione nel Nord Est e nel resto del Paese.



PROGRAMMA



Venerdì 1 febbraio



Plenaria d’apertura



Aula Magna dell’Università degli Studi di Trieste, P.le Europa 1



Ore 14.30/16: Registrazione partecipanti e accoglienza



Ore 16.30: Apertura di ControMafieCorruzione Nord-Est.



Saluti delle autorità



Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste



Annapaola Porzio, Prefetto di Trieste



Carlo Mastelloni, Procuratore della Repubblica di Trieste





LiberaIdee, i dati della ricerca di Libera con un focus sul Nord Est, Francesca Rispoli, presidenza di Libera



Interventi di:



Luigi Ciotti, Presidente di Libera



Enzo Ciconte, Università di Pavia e di Roma



Gianni Belloni, Larco - Università di Torino



Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia





Amunì - Testimonianze di riscatto e bellezza: dalla messa alla prova all'impegno sociale.



Conclusioni di Gian Carlo Caselli, Presidente Onorario di Libera



Sabato 2 febbraio Seminari dalle ore 9.30 alle 17.30



AREA PERSONE



Le rotte delle migrazioni: il ruolo delle mafie e delle economie illecite - Tutor Monica Massari, Università Studi Milano - Aula Magna Liceo Dante - Via Giustiniano 7



Religioni, mafie e corruzione. Fuori le neutralità, dentro le complessità - Tutor Marcello Cozzi, Libera - Sala Comunità Greco Orientale RIva III Novembre



AREA RACCONTI



Dalla Mala del Brenta alle mafie di oggi nel Nordest: dalla percezione alla realtà - Tutor Lorenzo Frigerio, Liberainformazione - Sala Bazlen Palazzo Gopcevic Via Rossini 4



Il sapere di cittadinanza e i linguaggi artistici contro le mafie - Tutor Michele Gagliardo, Libera - Auditorium Casa della Musica, Via Capitelli 3



AREA ECONOMIE



Segui i soldi e troverai mafie e corruzione - Tutor Alberto Vannucci, Università di Pisa/Libera - Sala Prefettura, Piazza Unità d'Italia



Il riciclaggio: investimenti legali, gioco d’azzardo e paradisi fiscali oltre confine - Tutor Paolo Tomasin, Sociologo - Sala Cisl, Piazza Dalmazia 1



AREA AMBIENTE



Lo sfruttamento del territorio: dal consumo di suolo ai traffici di rifiuti- Tutor Antonio Pergolizzi, Legambiente Sala Teatro Ricreatorio Toti, Via del Castello



Il ruolo delle agromafie nel nord est: caporalato vs buona cooperazione - Tutor Gian Carlo Caselli, Osservatorio Agromafie - Museo Sartorio - Largo Papa Giovanni XXIII



Domenica 3 febbraio



Teatro Miela, piazza duca degli Abruzzi 3



Ore 9.30 Apertura dei lavori - introduce e modera Lorenzo Frigerio Libera Informazione



Ore 9.40 Saluti di Michele Penta, Presidente Osservatorio Regionale FVG Antimafia



Ore 9.50 Restituzione dei gruppi di lavoro



A seguire, interventi di:



Giuseppe Governale, Direttore Direzione Investigativa Antimafia



Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo



Luigi Ciotti, Presidente di Libera





Con il Patrocinio del Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Osservatorio Regionale Antimafia.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e Alleanza delle Cooperative Italiane - Friuli Venezia Giulia.

Si ringrazia l'Università degli Studi di Trieste.



