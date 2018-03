''La mafia non esiste? Chi e perché vuole farlo credere'' - Jesi, 23 Marzo

Ci vediamo a...

Parlare di mafia non è mai semplice. Parlare di come la mafia si sia evoluta, abbia cambiato faccia e modalità di azione per mantenere i propri obiettivi di accrescere potere, controllo e ricchezza, ancora meno.

Per comprendere questa evoluzione che ormai tocca da vicino ogni Regione d’Italia, e dunque per realizzare in cosa consista oggi la “nuova” mafia, il gruppo di Ancona e provincia delle Agende Rosse ha organizzato un incontro dal titolo "La mafia non esiste? Chi e perché vuole farlo credere" che si terrà venerdì 23 marzo, alle ore 21, presso il Palazzo dei Convegni in via Corso Giacomo Matteotti 19 a Jesi (AN).

La conferenza, che si inserisce in un più ampio contesto di incontri tematici che mirano alla sensibilizzazione sullo strisciante, ma mai arrestatosi, fenomeno del radicamento e della proliferazione della criminalità organizzata, vedrà come ospite e relatore il segretario del Sindacato di Polizia Siap di Palermo Isp. Luigi Lombardo, da sempre impegnato nella promozione sociale della cultura della legalità anche nelle scuole di ogni ordine e grado. Da anni il Siap di Palermo collabora con il Movimento delle Agende Rosse, con cui condivide la ricerca della verità sulle stragi del 1992 e la memoria degli uomini che nelle stesse sacrificarono la vita per tutti noi.

Evento patrocinato dal Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle Marche e dai Comune di Jesi e di Ostra, ed organizzato in collaborazione con il Siap di Ancona.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.