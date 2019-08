Che aria tira tra Washington e Aquisgrana?

Alternativa

di Giulietto Chiesa

Diversi mi chiedono di rispondere sintetizzando il mio punto di vista. Dirò così. Europa e USA mi sembrano, in questa fase, come i due evasi di un famoso film americano, che scappano insieme dalla galera, ma che sono legati da una spessa catena. Devono stare insieme per forza, fino a che non avranno rotto la catena. Solidarietà obbligata. Ma non hanno molte ragioni per amarsi. E molte ragioni per odiarsi. Uscendo dalla prima metafora, aggiungo un altro lato della medaglia: due vettori che vanno in direzioni opposte. Vettore uno: Europa e America si combattono ormai come concorrenti economici e finanziari, che competono per guadagnarsi il mercato cinese. È il vettore dell'inimicizia. Ma c'è anche il vettore della paura. Aquisgrana e Washington guardano al futuro un po' più lontano, in cui la Cina sarà più forte di ciascuno dei due. E dovranno fronteggiare insieme. Infine c'è un terzo angolo visuale. C'è quello che qualcuno definisce come il "Brutish Empire", guidato da una coalizione, imperniata sui Rothschild. Che manovra per conto proprio su entrambe le sponde dell'Atlantico. Che ha i piedi a Londra, nel Deep State americano, a Wall Street e a Silicon Valley, nella Casa Reale, nell'MI5 e MI6, fino in Australia. E che cerca di costruirsi una sua propria strategia verso la Cina (vedi, per esempio, Hong Kong), indipendentemente da Washington, anzi contro, e da Aquisgrana. È una forza cospicua che si colloca, per mezzi finanziari, influenza politica e militare, allo stesso livello dei grandi potentati mondiali. Per capirci qualche cosa sarà opportuno seguire e misurare le direzioni di tutti questi vettori. Anche per capire come mai è nato il governo giallo-fuxia in Italia. E anche l'incredibile, tentato suicidio politico di Matteo Salvini.



Tratto da: facebook.com/giuliettochiesa